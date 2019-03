Massimo Pericolo | Speranza | Nitro | Bassi Maestro | Ketama 126 e tanti altri al MI AMI

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il MI AMI, acronimo che sta per 'Musica Importante A Milano', è ormai da considerare come uno dei festival musicali più rappresentativi del panorama musicale italiano. Giunta ormai alla quindicesima edizione, la storica kermesse musicale milanese ospita da sempre soltanto can, producer, dj, rapper, musicisti e più in generale artisti italiani, cercando di privilegiare tutti coloro i quali sono riusciti a ritagliarsi uno spazio, piccolo o grande che sia, in ambito indipendente.Anche quest'anno il festival, ormai un vero e proprio elemento cardine, una sorta di icona, della primavera milanese, si svolgerà a maggio, per la precisione nei giorni dal 24 al 26. La location designata per l'evento è quella del circolo Magnolia....

SteSangio : Quest'anno al #MiAmi full GIVOVA a sentire Massimo Pericolo, Speranza e la 126 gang. Cant wait - mirkoconlak : @Xueza_00 Giornata d’apertura del Mi Ami di quest’anno ci sono il vate e Massimo Pericolo - simostefanini : E se fosse questa l'estate in cui vengo menato da Massimo Pericolo? #miamifestival #amorvincitomnia -