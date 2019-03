Marsala | Nicoletta picchiata dagli assassini prima del delitto

Nicoletta Indelicato è morta/ Marsala - due arresti : 'uccisa per un vecchio flirt' : Nicoletta Indelicato è stata uccisa: arrestati due amici. Si indaga sul movente, possibile omicidio per un vecchio flirt.

Marsala : Nicoletta - la 25enne scomparsa qualche giorno fa - è stata uccisa - due fermi : Nicoletta Indelicato è stata ritrovata senza vita ieri sera. Si è concluso nella maniera più tragica il giallo della scomparsa della giovane scomparsa da Marsala (centro in provincia di Trapani) qualche giorno fa. Gli inquirenti non hanno alcun dubbio: è stata uccisa . Al momento sono state fermate - con l'accusa di omicidio - due persone, un uomo di 34 anni e una donna di 29, entrambi residenti nel trapanese. Il ritrovamento ed il fermo di due ...

Marsala : Nicoletta - 25 anni - bruciata viva in un campo Due fermi per omicidio : Nicoletta Indelicato era scomparsa domenica scorsa. Un uomo e una donna sono indagati per omicidio e soppressione di cadavere

Nicoletta - sparita a Marsala e trovata morta nei campi : due fermi per omicidio : Maglione bordeaux e pantaloni grigi. Era ciò che indossava Nicoletta Indelicato, 25 anni, la sera della scomparsa, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Non era più rientrata nella sua casa a Marsala , dopo essere uscita con un'amica e i genitori ne avevano denunciato la sparizione. La notte scorsa, le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo della 25enne nelle campagne marsalesi di contrada Sant'Onofrio.Poi, stamattina, la svolta nelle ...

Scomparsa a Marsala - trovata morta Nicoletta Indelicato : arrestati per omicidio un uomo e una donna : I carabinieri hanno arrestato due persone - in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla procura di Marsala - per l'uccisione di Nicoletta Indelicato, 25 anni, la giovane Scomparsa tra sabato e domenica scorsi a Marsala dopo essere uscita con una amica, il cui corpo è stato ritrovato dagli investigatori in contrada Sant'Onofrio, nelle campagne della zona.--In manette sono finiti Carmelo Bonetta, di 34 anni, e Margareta Buffa, di 29, indagati ...