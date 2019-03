Marina Militare | il 25 Marzo la presentazione della mostra sulla spedizione “High North”

Speciale difesa : dal 23 al 27 marzo la Marina Militare sbarca al Museo della scienza e della tecnologia di Milano : Roma, 20 mar 15:45 -, Agenzia Nova, - Dal 23 al 27 marzo la Darsena di viale Gorizia di Milano ospiterà il personale della Marina militare e dell'Associazione nazionale Marinai..., Com,

La Marina Militare sbarca al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano : Dal 23 al 27 marzo la Darsena di Viale Gorizia di Milano ospiterà il personale della Marina Militare e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) che, attraverso numerose attività dimostrative e interattive racconterà ai visitatori, appassionati di storia navale e quanti desiderano scoprire da vicino la Marina Militare, le eccellenze della Forza Armata. Nel corso dei cinque giorni di attività, che culmineranno con un intervento del Capo ...

Marina Militare - amianto : Cassazione decide nuovo processo per morte due marinai : Una sentenza storica: per la III Sezione della Corte di Cassazione, infatti, è da rifare il processo che ha assolto 5 ammiragli per la morte per mesotelioma pleurico di due Marinai, il capitano di ...

Nel 2019 saranno costruiti 4 sottomarini e 7 navi per la Marina Militare russa - : Quattro sottomarini e sette navi da combattimento di superficie saranno costruite per la Marina Militare russa quest'anno, ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu. "Nel 2019 il ...

La Spezia - sparatoria in piazza vicino alla stazione : “Ucciso militare della Marina” : Un uomo è morto durante una sparatoria avvenuta in pieno giorno in piazzale Ferro a La Spezia. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un militare della Marina. Sull’episodio, avvenuto nella periferia nord della città, indaga la polizia. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: secondo quanto appurato finora in direzione dell’uomo, che si trovava insieme ad alcuni familiari, sarebbero stati esplosi diversi colpi da un ...

Marina Militare : RITROVATO L'INCROCIATORE LEGGERO GIOVANNI DELLE BANDE NERE AFFONDATO NEL 1942 : La scoperta effettuata dal Cacciamine Vieste della MARINA MILITARE grazie alle sofisticate apparecchiature in dotazione Segui le novità della #MARINAMILITARE live su Twitter, @ItalianNavy #...

Marina Militare : Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” al via le domande di partecipazione : Mancano 3 settimane alla scadenza del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr. 15 del 22.02.2019 – 4^ Serie Speciale) per 72 posti da allievo del 1° corso della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, che si chiuderà il 25 marzo. Il prossimo 9 e 10 marzo saranno giornate dedicate agli Open Day, in cui la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia aprirà le porte ai giovani studenti, alle loro famiglie e ...

Marina Militare : il cordoglio del Capo di Stato Maggiore per la morte del Tenente di vascello Dalle Luche : Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, esprime il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso, avvenuto a causa di un tragico incidente stradale in località Rosignano Marittima in provincia di Livorno, del Tenente di vascello Pierfrancesco Dalle Luche, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano: “Sono ...

La Marina Militare è in prima linea nella gestione delle emergenze iperbariche : Italia- nella serata del 23 febbraio 2019 il Servizio di Medicina Iperbarica del Centro Ospedaliero Militare di Taranto è stato allertato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata per ...

Marina Militare : il cacciamine Alghero individua un ordigno bellico al largo di Trapani : Il cacciamine Alghero della Marina Militare ha individuato in questi giorni, nelle acque antistanti il porto di Trapani, un ordigno bellico presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un’attività specialistica di controllo dei fondali che la nave sta conducendo sulle rotte di avvicinamento al porto siciliano per garantire la sicurezza della navigazione. La presenza dell’ordigno è stata ...