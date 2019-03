Marchisio | ' Non sarei mai andato in un altro club italiano'

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) La maggior parte dei calciatori scelgono la squadra dove svolgere la loro attività a seconda del compenso attribuito e non ci pensano due volte a cambiare maglia se solo si prospetta l'opportunità di guadagnare di più. Claudio, però, non appartiene a questa categoria: infatti, nonostante in passato abbia ricevuto offerte migliori, ha preferito restare fedele alla Juventus. Sulla sua passione bianconera e del forzato addio, il centrocampista ne ha dato testimonianza nell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'.L'inizio e la fine L'avventura del centrocampista con la maglia bianconera è iniziata nel 2006 e si è conclusa con la sfida amichevole di Villar Perosa del 2018. Non è stato facile per l'intervistato chiudere questo capitolo della carriera che ha occupato 2/3 della sua vita, ma ormai non rientrava più nei piani della società. Il 17 agosto 2018 è arrivata la ...

