Marchisio | ' Juventino per sempre | ho detto due volte no al Milan'

calciomercato

(Di giovedì 21 marzo 2019) Claudioha la Juve nel cuore. Il centrocampista dello Zenit ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La Juventus è stata una splendida avventura, durata più di due terzi della mia vita. La scorsa estate l'avventura era al capolinea, ma il mercato stava chiudendo e pensavo che sarei rimasto. ...

forumJuventus : Marchisio: “arò sempre Juventino. Ho detto due volte no al Milan. Pensavo di rimanere a Torino ma non ho rimpianti”… - ZonaJuventina : RT @forumJuventus: Marchisio: “arò sempre Juventino. Ho detto due volte no al Milan. Pensavo di rimanere a Torino ma non ho rimpianti” ?? ht… - http_gayalaand : RT @forumJuventus: Marchisio: “arò sempre Juventino. Ho detto due volte no al Milan. Pensavo di rimanere a Torino ma non ho rimpianti” ?? ht… -