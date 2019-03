Maltempo | neve | terremoti | eruzioni e tanti altri disastri | il premier Conte assegna le

Protezione Civile : tornano freddo - Maltempo e neve al Centro-Nord : Nella giornata di domani un impulso freddo e instabile apporterà un peggioramento al Centro-Nord, con temperature in calo e anche il ritorno della neve sui rilievi. Ecco il bollettino meteo della...

Maltempo Lazio : attivi spazzaneve e spargisale sulle strade - vento forte sulla A24 : Astral Infomobilità, in riferimento alla situazione sulle strade di competenza e alla situazione meteo, rende noto che sono “attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa sulla strada regionale 411 dir. di Campocatino“. Si segnala inoltre “vento forte sulla A24 Roma-Teramo tra il Grande Raccordo Anulare e la Valle del Salto. Transito sconsigliato ai veicoli telonati, furgonati e ai caravan.” L'articolo Maltempo ...

Maltempo - la neve torna a imbiancare il Vesuvio. LE FOTO : Maltempo, la neve torna a imbiancare il Vesuvio. LE FOTO L’annunciato colpo di coda dell’inverno ha riportato i fiocchi sul vulcano, che stamattina è apparso coperto da uno spesso velo bianco. Anche a Napoli, quindi, temperature in calo rispetto agli ultimi giorni. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Il Maltempo si sposta a Sud con piogge - temporali - neve e colpi di vento forte : Roma - La perturbazione sospinta da ria fredda di origine nord atlantica sta proseguendo la sua marcia da nord a sud lungo lo Stivale ed ha raggiunto anche le regioni meridionali, dove le condizioni meteorologiche hanno assunto caratteristiche di nuovo invernali. Fino alla notte appena trascorsa il fronte ha coinvolto le regioni centrali adriatiche con piogge e temporali a tratti grandinigeni, ma anche con nevicate a quote relativamente basse. ...

Maltempo : a Benevento domani 13 Marzo scuole e cimitero chiusi : La chiusura precauzionale per domani di tutte le scuole cittadine di ogni ordine grado, comprese le Università, il Conservatorio e gli asili nido, è stata disposta dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in base all’allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Nell’ordinanza il primo cittadino dispone la chiusura anche del cimitero comunale, dei parchi pubblici cittadini ed impone il divieto di sosta in ...

Maltempo : Ungheria - Polonia - Repubblica Ceca e Slovacchia sono sotto assedio di neve e vento : Tra ieri e oggi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria hanno registrato gravi danni a causa del Maltempo, il freddo ed in particolare di un forte vento. La stampa locale riferisce che nel nord dell’Ungheria il vento ha complicato il trasporto ferroviario, con forti ritardi e riduzioni dei treni di percorrenza sulla linea Budapest-Vac, che connette la capitale ungherese con Bratislava, Praga e Berlino. In Slovacchia invece circa 23 ...

METEO : PIOGGE - TEMPORALI E NEVE/ Maltempo - crollo temperature da Nord a Sud : Maltempo, nuova ondata in arrivo con venti forti e mareggiate in tutta Italia: da oggi tracollo termico da Nord a Sud, ultime notizie.

Meteo - al Nord torna il Maltempo con piogge - temporali e neve : Secondo gli esperti Meteo, giovedì un fronte perturbato raggiunge il Nord-Italia con piogge, temporali e neve copiosa sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri. Temperature in calo nelle regioni settentrionali mentre resiste il bel tempo al Sud col termometro che sale per effetto di venti di Scirocco.Continua a leggere

Meteo - da giovedì ondata di Maltempo sull’Italia : pioggia - neve e vento al nord : Una nuova perturbazione Meteorologica di origine atlantica colpirà nelle prossime ore il nord del Paese portando un altro carico di pioggia e neve. Ad essere interessate saranno prima le regioni del nord ovest e la Toscana poi il resto del settentrione. Più protette le regioni del centro sud dove è atteso un aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rovesci,Continua a leggere

Torna il Maltempo : freddo e neve : ecco dove : In molte regioni d'Italia Torna il maltempo con freddo e neve anche a quote basse. ecco dove e quando nelle previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo Sicilia : due nuovi mezzi per liberare le strade dalla neve : La Regione Sicilia potenzia l’operatività delle proprie strutture da adibire nelle zone montane o in caso di calamità. L’ultima novità giunge dal Corpo forestale regionale con l’acquisto di due nuovi accessori meccanici in grado di sgomberare le strade dalla neve. Si tratta del ‘vomere sgombraneve’ e della ‘turbofresa‘ che possono essere utilizzati se agganciati agli autocarri ‘Unimog 500’, ...

Maltempo Campania : 5 persone bloccate dalla neve e poi tratte in salvo dai Carabinieri : In due diversi interventi, i Carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino) hanno tratto in salvo cinque persone bloccate sui Monti Picentini dalla neve e dal ghiaccio, a bordo delle loro auto. I militari, intervenuti dopo l’allarme lanciato alla Centrale operativa dell’Arma senza pero’ che venisse precisata la posizione, hanno battuto per due chilometri a piedi la strada che collega l’Altopiano del Laceno al comune ...

Maltempo Napoli : neve sul Vesuvio e temperature fredde : Gelo in Campania e a Napoli dove la neve ricopre il Vesuvio dalla cima fino a scendere giù alle quote più basse. Lo strato bianco è stato favorito dalle temperature rigide unite a una leggera pioggia caduta nelle ore pomeridiane. Dalle abitazioni alle pendici del vulcano piu’ famoso al mondo si scorgono intere macchie di verde, sulle quali spiccano alberi ad alto fusto, completamente imbiancate. Al momento su Napoli e i comuni vesuviani ...

Meteo : domani la settimana si apre con nuovo Maltempo al sud. Torna la neve in collina : [flowplayer id="139312"] A distanza di poco più di 24 ore dalla rapida irruzione fredda che ha colpito il sud, dove è caduta decisamente tanta neve in Appennino, una nuova perturbazione...