Maltempo | domani ancora allerta gialla per la Sicilia

Allerta Meteo Sicilia : Maltempo e criticità gialla per domani : La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso con livello di Allerta Meteo giallo per la giornata di domani in Sicilia. L’avviso contenuto nel bollettino riguarda l’intero territorio Siciliano. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: maltempo e criticità gialla per domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo : vortice ciclonico domani nel Mediterraneo. Maltempo intenso sulle isole maggiori : Una massa d'aria fredda e instabile sta scivolando dall'Europa centrale sin verso il basso Mediterraneo, attraversando in pieno l'Italia dove in queste ore sta determinando una cospicua nuvolosità e...

Maltempo Sicilia - Anas : “Da domani limitazioni al traffico sulla statale Corleonese” : Da domani, saranno in vigore alcune limitazioni al traffico su due strade statali. In particolare, sulla strada statale 118 ”Corleonese Agrigentina”, sarà istituito il senso unico alternato dal km 44,500 al km 45,000, tra Prizzi e Corleone, in provincia di Palermo, al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale al km 44,800, danneggiato in seguito all’eccezionale ondata di Maltempo di ...

Maltempo Napoli : domani riapre la Villa Comunale chiusa per i danni causati dal vento forte : domani, sabato 16 marzo saranno resi fruibili e riaperti alla cittadinanza tutta il parco San Gaetano Errico a Secondigliano e la Villa Comunale. Il parco era stato chiuso per i danni dovuti al Maltempo del 29 ottobre 2019 e la Villa Comunale chiusa a seguito dei danni della tempesta di vento del 23 febbraio. Per il primo si sono resi necessari purtroppo alcuni abbattimenti di alberi pericolanti con opere di messa in sicurezza. Sulla Villa ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo e venti forti domani al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità al centro-sud per il transito di una perturbazione di origine nord-atlantica. Previsti anche venti forti. Ecco il bollettino Meteo della...

Meteo domani : residuo Maltempo al sud - venti furiosi di tramontana : Una forte ondata di maltempo sta interessando l'italia ed in particolare i settori adriatici dove sta scorrendo un vasto fronte temporalesco tipico dei mesi tardo primaverili. I contrasti tra l'aria...

Maltempo : a Benevento domani 13 Marzo scuole e cimitero chiusi : La chiusura precauzionale per domani di tutte le scuole cittadine di ogni ordine grado, comprese le Università, il Conservatorio e gli asili nido, è stata disposta dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in base all’allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Nell’ordinanza il primo cittadino dispone la chiusura anche del cimitero comunale, dei parchi pubblici cittadini ed impone il divieto di sosta in ...

Maltempo - domani scuole chiuse a Napoli : ANSA, - Napoli, 11 MAR - L'amministrazione comunale di Napoli ha emanato un'ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado - compresi gli asili nido - legata all'allerta meteo ...

Maltempo - auto inghiottita da mareggiata nel Catanese : domani lutto cittadino ad Acireale : A seguito del ritrovamento, avvenuto ieri sera, del corpo di Enrico Cordella, l’ultima delle tre vittime della mareggiata del 24 febbraio nella frazione di Santa Maria, il Comune di Acireale ha proclamato per domani il lutto cittadino. Nella sede comunale verranno esposte le bandiere a mezz’asta e si osserverà un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole. I funerali di Enrico si svolgeranno domani pomeriggio nella ...

Maltempo Lazio : alcune scuole chiuse a Formia domani mercoledì 27 Febbraio 2019 : “L’emergenza Maltempo dello scorso fine settimana che ha interessato l’intero golfo e altre località, ha visto impegnati, in perfetta sinergia, tutti gli organi preposti: la Protezione civile, la Polizia Municipale, il servizio manutenzione verde e illuminazione del Comune, gli operatori della Formia rifiuti zero, i funzionari comunali, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco”. Lo comunica in una nota il Comune di ...

Maltempo Sicilia : domani due funerali e lutto cittadino ad Acireale : Il Comune di Acireale ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali di due dei tre giovani dispersi in mare domenica scorsa travolti da un’onda anomala mentre erano su una Fiat Panda sul molo del porticciolo di Santa Maria la Scala. Le esequie di Margherita Quattrocchi, 22 anni, saranno celebrate alle 10 in Cattedrale, e quelle di Lorenzo D’Agata, di 27 anni, nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati. I loro ...

Maltempo : a Sulmona domani chiusa la scuola”Serafini” : A Sulmona saranno sospese le attivita’ didattiche nella scuola “Serafini” per la sola giornata di domani, martedi 26 febbraio. “Una decisione necessaria a causa della caduta, avvenuta oggi, di un altro albero che ha ostruito spazi esterni all’edificio, in seguito al Maltempo che ha colpito la citta’. Sul posto hanno effettuato interventi i funzionari e tecnici comunali insieme ai Vigili del Fuoco”. Lo fa ...

Maltempo - troppo ghiaccio a Potenza : domani martedì 26 Febbraio scuole chiuse : A causa del troppo ghiaccio presente in particolare sui marciapiede – che e’ difficile riuscire a rimuovere nelle prossime ore – e de previsto abbassamento delle temperature, tutte le scuole rimarranno chiuse domani, a Potenza. Oggi sia il capoluogo lucano sia gran parte della provincia di Potenza sono state investite da una insistente nevicata, durata alcune ore, che ha provocato diversi disagi alla circolazione ...