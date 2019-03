Maltempo Calabria | Confindustria Crotone | “Stupisce il no stato di emergenza”

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) “La notizia del mancato riconoscimento dellodi emergenza per gli eventi atmosferici di novembre scorso ci stupisce e ci preoccupa”.Lo afferma il presidente di, Michele Lucente, “sulle determinazioni – è detto in un comunicato – in merito al violento tornado che nel mese di novembre per due volte ha colpito il territoriose, provocando danni per circa 15 milioni di euro”.“Nei giorni scorsi, appena venuti a conoscenza della decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione civile – aggiunge Lucente – ci siamo attivati con la Regione ed il Comune per individuare il percorso necessario a tutelare le aziende colpite dal tornado. Abbiamo anche sentito le parlamentari del territorio. Il Presidente di Unindustria, Natale Mazzuca, ha scritto al Ministro Lezzi e ...

