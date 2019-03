Mafia | il corteo di Libera a Padova invaso dai giovani FOTO “Vogliamo combattere

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Sono arrivati in 50mila astamattina per la 24esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Armati di cartelloni, di bandiere e magliette dihannola città di Sant’Antonio per dire un no fermo e deciso alla criminalità organizzata riconoscendo che anche il Nord Est non ne è immune. Uncolorato, coinvolgente capitanato dai famigliari delle vittime die da don Luigi Ciotti si è snodato da piazzale Boschetti fino a Prato della Valle dove in religioso silenzio sono stati letti i 1011 nomi degli uomini, delle donne e dei bambini ammazzati dalla criminalità organizzata. “E’ da 163 anni – ha detto don Ciotti – che parliamo di mafie. Non è possibile in un Paese civile. L’80% dei famigliari delle persone vittima della criminalità organizzata non conosce la verità o la conosce solo in parte”.A stringersi attorno a ...

SkyTG24 : Libera, in migliaia a Padova al corteo in memoria delle vittime di #mafia. FOTO - Agenzia_Ansa : #Mafia, il corteo di #Libera a #Padova. 'Siamo 50 mila' #ANSA - petergomezblog : Mafia, a Padova migliaia in strada e tanti giovani per il corteo di Libera. Il sindaco: “Basta ipocrisia, clan anch… -