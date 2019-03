Mafia | Don Ciotti | “Vero nemico non sono migranti | ma criminalità organizzata Governo?

La scommessa di don Ciotti 'L antiMafia metta radici nel Nord Est'. Partono i cortei in tutta Italia : PADOVA. Se la mafia ha già conquistato il cuore del Nordest, penetrando non solo il tessuto imprenditoriale ma anche quello sociale e politico, allora è nel Nordest che deve mettere radici anche l'...

La scommessa di don Ciotti 'L antiMafia metta radici nel Nord Est' : PADOVA. Se la mafia ha già conquistato il cuore del Nordest, penetrando non solo il tessuto imprenditoriale ma anche quello sociale e politico, allora è nel Nordest che deve mettere radici anche l'...

La scommessa di don Ciotti : "L'antiMafia metta radici nel Nord Est" : Padova, oggi alle 9 comincia la manifestazione per la giornata della memoria contro tutte le mafie in ricordo delle vittime

Don Ciotti 'La memoria per le vittime di Mafia deve essere un impegno quotidiano' : I nomi delle vittime sono scritti sui campi, nei vicoli, sulle facciate dei palazzi, nelle piazze: è d'impatto lo spot della Rai per la XXIV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle ...

Mafia : gip Agrigento - 'da boss violenza sessuale - ingiurie e insulti a donna' (2) : (AdnKronos) - La donna era stata portata nel magazzino insieme con il suo compagno, perché l'uomo aveva acquistato un'auto con un assegno falso, quindi senza copertura economica. I due arrivano nel magazzino "con l'inganno - come spiega il Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Giovann

Mafia : gip Agrigento - 'da boss violenza sessuale - ingiurie e insulti a donna' : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - C'è anche un caso di violenza sessuale tra i reati contestati ad Antonio Massimino, arrestato all'alba di oggi dalla Dia nell'a,bito dell'operazione Kerkent che ha portato in carcere 34 persone. Antonio Massimino e Gabriele Miccichè, anche lui arrestato, sono accusati d

Don Ciotti : ''La Mafia è all'interno della zona grigia'' : Da queste dimensioni, che variano dal progressivo allargamento del raggio d'azione delle mafie fino ad una più accentuata vocazione imprenditoriale espressa nell'economia legale, don Ciotti ha ...

L'evoluzione delle donne di Mafia : «Droga - estorsioni e cda - ora sono protagoniste degli affari» : ... ha calcolato che un terzo degli azionisti di società confiscate alle mafie è donna : un'incidenza che è quasi il doppio della media delle aziende italiane nell'economia legale. Insomma: nell'...

Mafia - le intercettazioni dei finanziatori di Messina Denaro : “Finché non lo prendono qui faranno terra bruciata” : “Matteo susiti”. Cioè alzati. Siamo nel marzo 2016 nelle campagne di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani). Una macchina guidata da un uomo si avvicina nei pressi di un “caseggiato rurale”. L’auto è piena zeppa di microspie. I carabinieri ascoltano i rumori di un portone metallico e l’invito rivolto in dialetto siciliano: “Matteo susiti”. A pronunciare queste parole è Francesco Catalanotto, uno degli arrestati del blitz Mafiabet. ...

Brusca - le scuse dopo 150 omicidi : “Chiedo perdono a tutte le vittime della Mafia” : L'ex padrino, adesso collaboratore di giustizia, ha parlato durante il processo sul depistaggio delle indagini della strage...

Treviso - comune leghista vieta a don Ciotti di parlare di Mafia e migranti a teatro. Pd : “Censura” : vietato parlare di mafia. vietato parlare di migranti. A don Luigi Ciotti, bandiera dell’Italia civile impegnata a tutela della legalità, è vietato parlare. Almeno in un teatro comunale, ad Oderzo, ricca cittadina agricola nella provincia di Treviso, culla della Lega Nord, ai tempi in cui il verbo era quello della Padania. È stato infatti negato il patrocinio municipale e l’utilizzo del teatro Cristallo per quella che doveva essere ...