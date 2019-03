Mafia | boss ucciso nel Foggiano

Lo strano omicidio di un boss della Mafia americana : Frank Cali, capo del clan dei Gambino, è stato ucciso con sei colpi di pistola davanti a casa sua da un ragazzo di 24 anni, che sembra non avere niente a che fare con la mafia

Delitto Scopelliti - indagati boss Mafia : 10.30 In relazione all'omicidio del sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, Antonino Scopelliti, ucciso il 9 agosto del 1991,la procura di Reggio Calabria ha indagato 17 persone tra boss e affiliati di Mafia e 'ndrangheta Notizia diffusa da Repubblica e confermata dal procuratore Bombardieri. Tra gli indagati il boss latitante,Messina Denaro.Scopelliti fu ucciso a Piale,frazione di Villa San Giovanni (RC), mentre preparava ...

Mafia - 'Franky boy' Calì ucciso a New York : era un boss della famiglia Gambino : L'italoamericano Francesco 'Frank' Calì , 53 anni, è stato vittima mercoledì sera di un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island , New York City , ed è morto in ospedale a causa delle ...

Mafia - a New York ucciso il presunto boss Frank Calì : apparteneva a famiglia Gambino : E' stato un agguato in piena regola quello consumatosi ieri sera a New York, precisamente a Staten Island, nei confronti del 53enne e presunto boss della criminalità organizzata Frank Calì. Secondo quanto cita la stampa locale e nazionale, l'uomo è stata raggiunto da diversi colpi di pistola vicino la sua abitazione. Al momento sono ignoti i motivi che hanno portato il killer ad agire. Sicuramente le indagini della Polizia newYorkese, ...

Mafia - il boss e l’indagine sui soldi scomparsi : “Si sono fottuti l’affitto del bar sequestrato” : Le indagini dei carabinieri si intrecciano con quelle di picciotti e affiliati a Cosa nostra di Palermo. Al centro c’è la scomparsa di una grossa somma di denaro che anziché finire nelle casse di una società sequestrata al boss, veniva riscossa da una terza persona, vicina ad altri mafiosi. L’episodio è emerso a margine del blitz Atena dei carabinieri del Nucleo investigativo che hanno arrestato 32 persone, su richiesta della Dda di ...

Mafia : Lo Voi - 'Lazio meta riciclaggio dei boss' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "La Mafia ha messo gli occhi anche su settori come il turismo e la ristorazione, anche fuori dalla Sicilia, e tra le regioni italiane quella maggiormente interessata da questo tipo di riciclaggio è il Lazio". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi

Mafia : Lo Voi - 'interesse prevalente dei boss nel settore appalti' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Vi è un interesse prevalente di Cosa nostra e dei suoi uomini nel settore degli appalti". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi in audizione davanti alla Commissione nazionale antiMafia. "Con una precisazione che va fatta - dice Lo Voi - In Sicil

Mafia : a Trapani 25 arresti fra boss e politici : Cellula di Cosa nostra nell'isola di Favignana C'è la politica e ci sono gli affari. I carabinieri hanno individuato una 'cellula' di Cosa nostra nell'isola di Favignana dove la Mafia si infiltra nel ...

Mafia : gip - 'Ruggirello garantiva disponibilità per tutelare famiglia boss' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Paolo Ruggirello, l'ex deputato regionale siciliano del Pd arrestato per associazione mafiosa, "garantiva piena disponibilità per tutelare gli interessi della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, anche relativi a futuri finanziamenti pubblici, attraverso accordi raggiu

Mafia : col. Vitagliano - 'boss usano accortezze ma noi li abbiamo scovati' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - I componenti delle famiglia mafiose trapanesi usavano numerose accortezze per non essere scoperti o spiati dalle forze dell'ordine. E' quanto emerge dall'operazione antiMafia 'Scrigno' dei Carabinieri di Trapani che oggi ha portato all'arresto di 25 persone, tra cui l'e

Mafia : Lo Voi - 'Ruggirello ottenne aiuti dai boss anche su questioni personali' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Non solo sostegni elettorali da Cosa nostra. L'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello, arrestato all'alba per associazione mafiosa, "ha ottenuto dall'associazione mafiosa anche aiuti su questioni personali, qualcuna anche di carattere sentimentale, e in cambio

Mafia : gip - 'Ruggirello diede soldi a figli boss per acquistare voti' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - soldi ai mafiosi in cambio di voti per le elezioni regionali del 2017. E' una delle accuse a carico dell'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello arrestato all'alba di oggi dai Carabinieri di Trapani con l'accusa di associazione mafiosa. Come scrive il gip nella

Mafia : violenze sessuali - droga e ultras - fermata ascesa boss Agrigento/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Dall'inchiesta emerge anche un altro fatto increscioso che vede coinvolta una donna, compagna di un uomo che non aveva pagato una macchina acquistata presso la concessionaria di un amico di Massimino. Il boss fa prelevare la coppia e la porta in un magazzino. Ma qui accade l'imprevedib

Mafia : intercettazioni choc del boss - 'ammazzo pure la moglie e i bambini' : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - "Ninù, ti sei salvato quella sera e non ti salvi più. Portami i soldi. Ti vengono a prendere fino nell'ostia divina e non mi dire più che ci sono i bambini in mezzo perché ammazzo pure, pure la moglie, vedi...". E' l'intercettazione choc del boss mafioso Antonio Massimi