MADE IN ITALY | la nuova fiction sulla moda di Canale 5

Bioeconomia - eccellenza del MADE in Italy : al top in Europa : Nella capacità italiana nel riclico fondamentale è l'ottica di economia circolare: cioé tutte quelle attività di chiusura del ciclo e di recupero dei materiali. 'Abbiamo adottato una definizione e un ...

MADE in Italy : balzo record dell’export alimentare in Cina : balzo record del Made in Italy alimentare in Cina che segna un aumento del 20% delle esportazioni nel 2019. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al mese di gennaio divulgata in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia. “Si rafforza – sottolinea la Coldiretti – una tendenza in atto da anni con le esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy in Cina che hanno ...

Lusso e cibo - ecco i marchi al top del MADE in Italy. Vince Gucci vale più di 20 miliardi : MILANO - Lusso, cibo di qualità, superacar. Il Made in Italy si riconosce nel mondo per quelli che sono tradizionalmente i punti forti della Dolce vita, declinata in salsa moderna grazie all'apporto ...

MADE in Italy - Salvini presenta legge per togliere il marchio a chi produce all’estero : Giù le mani dalle aziende italiane e dal Made Italy e dai marchi storici che, inseriti in un albo ad hoc, devono continuare a essere prodotti in Italia. Quindi, basta… L'articolo Made in Italy, Salvini presenta legge per togliere il marchio a chi produce all’estero proviene da Essere-Informati.it.

Comitato Leonardo premia le eccellenze del MADE in Italy : riconoscimento a Elena Zambon : Il Made in Italy è un patrimonio che appartiene a tutti noi e dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo perché porta ricchezza al Paese e ci consente di crescere contrastando il rallentamento dell'economia e ...

Brexit - Coldiretti : in 2019 vola export cibo MADE in Italy - +17 - 3% : Roma, 19 mar., askanews, -La paura della Brexit fa volare del 17,3% nel 2019 le esportazioni di prodotti alimentari made in Italy nel 2019 in Gran Bretagna dove è corsa agli acquisti per fare scorte ...

L'America del MADE in Italy Volano le esportazioni E le nostre aziende investono negli States : View Larger Image L'America del Made in Italy Volano le esportazioni E le nostre aziende investono negli States FOOD e tecnologia sono il binario su cui corrono gli affari italiani negli Stati Uniti, ...

Auto ed ambiente : dal salone di Ginevra i nuovi materiali in microfibra ecologica tutti MADE in Italy : Ginevra – Ingresso trionfale di Dinamica® al salone di Ginevra 2019, uno dei più attesi eventi dedicati al futuro dell’Auto. Le elevate prestazioni e lo stile raffinato della prima microfibra ecologica made-in-Italy, combinati alla filosofia eco-conscious e animal-friendly dell’azienda che la produce (la MIKO di Gorizia), hanno conquistato il cuore di prestigiosi produttori dell’Automotive. Citroen, Jeep, Kia, Nissan, Mercedes-Benz, ...

Dinamica - la prima microfibra ecologica MADE in Italy sbarca sulle novità del Salone di Ginevra 2019 : Al Salone di Ginevra, un elevato numero di modelli auto veste Dinamica, lo stile del made in Italy incontra la scelta di materiali eco-conscious Ingresso trionfale di Dinamica® al Salone di Ginevra 2019, uno dei più attesi eventi dedicati al futuro dell’auto. Le elevate prestazioni e lo stile raffinato della prima microfibra ecologica made-in-Italy, combinati alla filosofia eco-conscious e animal-friendly dell’azienda che la produce (la ...

Nuova Via della Seta - Coldiretti : in Cina mele - pere e uva da tavola MADE in Italy sono vietate : mele, pere e uva da tavola Made in Italy sono vietate in Cina che non ne permette l’ingresso a causa delle barriere commerciali ancora presenti per le produzioni nazionali. E’ quanto denuncia la Coldiretti alla vigilia della firma dell’accordo sulla Nuova Via della Seta voluta dal presidente cinese Xi Jinping. Se infatti è stato rimosso nel 2016 il bando sulle carni suine italiane e nel 2018 le frontiere si sono aperte in Cina per l’erba medica, ...

Calabria - Wanda Ferro : 'tutelare le nostre eccellenze dal falso MADE in Italy e dalle agromafie' : ... che con i suoi prodotti di qualità, registra un fatturato significativo per l'economia del territorio: parliamo di 39 milioni di euro alla produzione, e oltre 1600 operatori impegnati nella ...

Difficile tutelare il MADE in Italy Lega - i punti deboli della proposta : Un elenco di marchi “storici” del Made in Italy contro la delocalizzazione selvaggia: è questo in estrema sintesi il tentativo targato Lega con cui il Salvimaio prova a interrompere il progressivo depauperamento del tessuto industriale italiano dopo decenni di assenza di una qualsivoglia politica industriale Segui su affaritaliani.it

Salvini sul MADE in Italy : proposta legge per togliere il marchio a chi produce all'estero : Torna in auge l'argomento della tutela del 'Made in Italy', con il ministro dell'interno, Matteo Salvini, intenzionato più che mai a fare guerra a tutte quelle aziende che, pur mantenendo il proprio marchio italiano, spostano la loro produzione fuori dal territorio della nostra penisola. 'Vuoi il marchio italiano? Mantieni la produzione qui', si sostanzia in questa breve e concisa affermazione la proposta di legge che Salvini vorrebbe vedere ...

Via Seta - Di Maio : 'L'accordo spingerà il MADE in Italy' : Significa più crescita, più economia, più sviluppo per le nostre imprese e più lavoro'. 'Mi auguro che la Lega sia della stessa idea' in merito alla Via della Seta e la libertà dell'Italia di ...