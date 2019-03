M5S nella palude romana

Diciotti : Bonelli - 'da oggi M5S entra nella casta' : ... contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, entra a pieno titolo in quella che una volta anche da loro veniva chiamata la casta: una mutazione politica e antropologica ...

Zingaretti indagato per presunto finanziamento illecito - il governatore : «M5S non mi fa paura - fiducia nella giustizia» : Eletto da 48 ore alla guida del Pd e arriva la prima tegola per Nicola Zingaretti. Secondo una anticipazione dell'Espresso il segretario sarebbe indagato per finanziamento illecito. Una...

I soldi dei rimborsi M5S nella banca milanese di Matteo Arpe : I milioni dei rimborsi dei parlamentari del Movimento 5 stelle saranno versati nella banca Profilo di Matteo Arpe. Lo riporta l'agenzia di stampa AdnKronos.La stretta 'anti-furbetti' avviata dal Movimento 5 Stelle sul fronte rendicontazioni, scrive l'Adnkronos, passa anche per il capoluogo lombardo. È infatti a Milano - città dove ha sede l'Associazione Rousseau -, a pochi passi da Piazza San Babila, che i vertici M5S hanno deciso ...

A Milano 'cassaforte' M5S - i milioni delle restituzioni nella banca di Arpe : ... riportato oggi online sul sito della rivista 'Internazionale': "Uno dei pochi banchieri stimati nel mondo finanziario internazionale", diceva di Arpe il comico e garante M5S dodici anni fa. Se il ...

Caccia - gli animalisti contro il M5S : “Autorizza i massacri”. Il deputato Gallinella : “Polemica ideologica” : Per gli animalisti dell’Enpa il Movimento 5 Stelle “tradisce chi ama gli animali e ha riposto fiducia in un cambiamento”. Per Filippo Gallinella, firmatario del provvedimento incriminato, le accuse sono solo il frutto di una “polemica ideologica”. Al centro del contendere c’è una proposta di legge (primo firmatario proprio il deputato grillino) sulla semplificazione in materia di agricoltura, Caccia e pesca, ...

VOLANTINO FESTA DELLA DONNA : LEGA NELLA BUFERA/ Crotone - M5S e Pd vs Carroccio : Il VOLANTINO DELLA LEGA per la FESTA delle donne fa indignare le ministre in quota Movimento 5 Stelle. L'attacco del Partito Democratico.

Salario minimo - nella proposta M5S centrale il ruolo della contrattazione collettiva. Quello del Pd non ne parla : Se si guardano solo i numeri la distanza non è molta: il ddl del Movimento 5 Stelle depositato nel luglio 2018 a prima firma Nunzia Catalfo, prevede un minimo di 9 euro lordi, da aggiornare ogni anno in base all’inflazione. Quello del Pd, iniziativa dell’ex presidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro Laus, punta a garantire 9 euro netti, escluse le indennità e rimborsi spese, anche questi da rivalutare tenendo conto della ...

Si sblocca la trattativa sulla Tav : linea snella per piegare il M5S : Intanto oggi, il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà dare i primi ragguagli della confusa situazione italiana al collega francese Bruno Le Maire a Versailles, nel giorno del debutto del ...

Luigi Di Maio - Di Battista e Fico - nella Lega gira una voce : 'Si stanno preparando'. M5S - bomba-scissione : La speranza segreta nella Lega è che l'accelerazione di Luigi Di Maio , che si è blindato alla guida del M5s per altri 4 anni , con vista sui 5 successivi, , alla fine porti alla scissione le ...

