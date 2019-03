M5s | indagato anche Daniele Frongia | il fedelissimo di Virginia Raggi nel mirino per

Frongia (M5s) - indagato per corruzione l’assessore allo Sport di Roma : L’indagine della Procura di Roma che ha portato in carcere l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone e l’imprenditore Luca Parnasi

Frongia (M5s) - indagato per corruzione l’assessore allo Sport di Roma I bonifici e gli incontri riservati di De Vito : L’indagine della Procura di Roma che ha portato in carcere l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone e l’imprenditore Luca Parnasi

Zingaretti indagato per presunto finanziamento illecito - il governatore : «M5s non mi fa paura - fiducia nella giustizia» : Eletto da 48 ore alla guida del Pd e arriva la prima tegola per Nicola Zingaretti. Secondo una anticipazione dell'Espresso il segretario sarebbe indagato per finanziamento illecito. Una...

Il senatore Lannutti - M5s - è indagato per la bufala dei Protocolli di Sion : Aveva rilanciato con un tweet un falso storico creato dalla polizia zarista per seminare l'odio nei confronti degli ebrei: ora dovrà rispondere di diffamazione aggravata dall'odio razziale

