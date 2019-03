M5s | il partito fondato sul ricatto

Il M5s era partito con Rodotà e Gino Strada. Oggi è il partito di Gianluigi Paragone. : Come gli stranieri ci stanno conquistando e noi ci arrendiamo , in cui conferma le sue tesi sull'immigrazione, vicine al mondo leghista. Mantiene questa linea di pensiero anche quando passa a Libero ,...

Renzi mette in soffitta il nuovo partito : ma il Pd resti di centro-sinistra e non si allei con il M5s : Un risultato così straordinario, anche in termini di partecipazione alle primarie, nessuno se lo aspettava nel Pd. Ma nei giorni scorsi Matteo Renzi aveva preso a scommettere con i suoi che Nicola Zingaretti avrebbe vinto con più del 60 per cento. La scommessa l'ha vinta. Il resto no. Mentre il nuovo segretario si accinge ad abbassare la saracinesca della storia sul Renzismo, l'ex premier tenta di restare più fermo che ...

Pd - trionfa Zingaretti : 'Sarà un partito aperto - guarderemo a tanti che hanno votato M5s' : 'Sarà un partito aperto che guarda a tanti soggetti moderati'. Con queste parole Nicola Zingaretti, vincitore delle primarie Pd e futuro segretario, racconta la linea dem del futuro.

Pd : Trizzino (M5s) - 'in pochi anni hanno dissolto la storia del loro partito' : Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - “In pochi anni sono riusciti a dissolvere la storia del loro partito, vivono dissidi interni con faide e accuse reciproche, in Sicilia non contano nulla perché clamorosamente spaccati in varie fazioni. Temono irregolarità nelle procedure di voto per le loro elezioni int

M5s - essere o non essere un partito di governo - questo è il problema : ... e lo ha canalizzato in una critica radicale all'intero sistema, fondata su questioni concrete, scisse dalle tradizionali ideologie e veicolate attraverso gli spettacoli e il web. La forza della ...

Sondaggi per le Europee : la Lega cresce ed è il primo partito - calano M5s e Pd : La Lega primo partito in Italia con il 33,3% guadagna un seggio al Parlamento Ue, passando da 27 a 28. Frenano il M5S (24,3%) e Pd 16,9%). Rispetto al 2014 si conferma l'avanzata dei sovranisti. Europeisti ancora senza maggioranza

Sondaggi - Lega primo partito al 31%. Cala ancora l'M5s : I Sondaggi continuano a premiare la Lega . Secondo l'ultima rilevazione di Emg Acqua e presentata oggi ad Agorà su Rai Tre, se si votasse oggi, la Lega sarebbe di gran lunga il primo partito italiano, ...

Ora il M5s guarda al passato : "Dobbiamo imparare dal vecchio Partito comunista" : Il viceministro Fioramonti: "Servono struttura pesante con sedi e centri studi, è valutazione tecnica". Il ministro Fraccaro...

Bersani : “C’è gente che vuole fare un partito di sinistra senza la sinistra”. E sul M5s : “Non vede la mucca nel corridoio” : “Nel mondo di centrosinistra c’è gente che vuol fare, in realtà, un partito di centro à la Macron, ma non lo dice. Lo facesse. Poi c’è gente che, invece, vorrebbe fare un partito di sinistra senza la sinistra“. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, ospite di Dimartedì (La7). L’ex segretario del Pd analizza la situazione politica attuale: “I 5 Stelle? Hanno portato acqua al mulino ...

La deputata del M5s Giulia Sarti ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia e si è sospesa dal partito per il caso dei mancati rimborsi : La deputata del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia della Camera e si è autosospesa dal partito per il caso dei mancati rimborsi denunciato a inizio 2018 dalle Iene. Sarti era uno dei parlamentari

Sondaggi elettorali - la Lega rimane il primo partito : oltre 10 punti di vantaggio sul M5s : Gli ultimi Sondaggi elettorali non mostrano cambiamenti sensibili nelle volontà dell'elettorato. La Lega rimane saldamente il primo partito, con più di dieci punti di vantaggio rispetto ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle, comunque in leggera rimonta. Non riescono a riguadagnare terreno Pd e Fi.Continua a leggere

M5s - bomba atomica di Luigi Bisignani : "Chi lascia il partito dopo le Europee" - per Luigi Di Maio è finita : Di informazioni privilegiate, Luigi Bisignani, ovvero l'uomo che sussurrava ai potenti, ne ha sempre avute parecchie. Le ultime, e pesantissime, le snocciola in un intervento su Il Tempo. La bomba la sgancia nelle primissime righe dell'articolo: "Beppe Grillo ha deciso di lasciare il Movimento 5 Ste

