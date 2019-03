Lutto in famiglia per un naufrago a L' Isola dei Famosi

Isola : Marco Maddaloni potrebbe lasciare il reality per un Lutto in famiglia : Il campano Marco Maddaloni potrebbe decidere di lasciare l'Isola dei famosi, il reality show di Mediaset in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, per un grave lutto in famiglia. Infatti, è notizia di questa mattina che è venuta a mancare la nonna paterna del naufrago ed atleta olimpico. A darne la triste notizia è stato il pugile Clemente Russo, che è il cognato di Maddaloni. Infatti, il campione di pugilato, ...

Lutto nella famiglia del Mattino : addio ad Armando Borriello : Tanti i messaggi di cordoglio: 'Armando Borriello ha raccontato il calcio e lo sport a Napoli con eleganza e straordinaria competenza. Un grande giornalista. Alla famiglia e ai suoi colleghi giunga ...

Lutto per Carlo Verdone/ Foto : 'Addio zia Bettina - oggi in famiglia siamo molto soli' : Lutto Carlo Verdone, Foto: 'Addio zia Bettina, oggi in famiglia siamo molto soli', la struggente dedica dell'attore sui social

Lutto per Carlo Verdone - addio a zia Bettina : “Oggi in famiglia siamo molto soli” : Il regista romano ha condiviso sui social la notizia della scomparsa della cara zia, "l'ultimo anello che ancora univa un...

Lutto nella grande famiglia di ‘Un posto al sole’ : è morta Alessandra Paoletti : “Ci sono persone che hanno la capacità di entrare nella nostra vita in punta di piedi e con poche incisive parole, con l’eleganza d’animo, con la condivisione tangibile della propria essenza anche solo in uno sguardo, ci insegnano cosa sia la dignità. Ciao Ale da tutta la tua famiglia di Un posto al sole”. Così, con questo messaggio apparso sul profilo ufficiale della nota soap-opera in onda su RaiTre, la grande famiglia di Un ...

Cristiano Ronaldo - Lutto in famiglia per Georgina : ROMA - Brutta notizia in casa Cristiano Ronaldo : è morto all'età di 70 anni Jorge Eduardo Rodriguez , ex allenatore di calcio e padre della compagna del calciatore della Juventus. Il papà di Georgina ...

Carmen Russo grave Lutto in famiglia è morta la mamma : Un grave lutto familiare ha colpito Carmen Russo, che ha perso la mamma Giuseppina. L’annuncio della scomparsa è stata data dalla stessa showgirl, moglie di Enzo Paolo Turchi e mamma della piccola Maria, con un post condiviso dal suo profilo Instagram. Carmen dal suo profilo social ha pubblicato uno scatto assieme alla mamma, accompagnata da una tenera didascalia: “Cara mamma GIUSEPPINA ha scritto nel post – ci hai lasciato e sei volata in ...

Carmen Russo sconvolta - gravissimo Lutto in famiglia : 'Ho il cuore a pezzi' - la foto strappalacrime : Carmen Russo ha il cuore infranto : è morta la madre Giuseppina Gherardini. La ballerina ha da poco comunicato con un post su Instagram la notizia della scomparsa