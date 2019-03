L'Uefa multa Ronaldo di 20 mila euro

Cristianoè statoto di 20in seguito al gestaccio al termine della partita di Champions fra Juventus e Atletico Madrid. La decisione è stata presa dalla Commissione Disciplinare dell'. Unadella stessa entità era stata inflitta al tecnico dei 'colchoneros' Diego Simeone, autore anche lui di un brutto gesto durante la partita di andata a Madrid.In entrambi i casi il deferimento riguardava violazioni dell' art.11 (Principi generali di condotta) del Regolamento disciplinare.(Di giovedì 21 marzo 2019)

SkySport : ? #UltimOra #UEFA #Ronaldo, multa di 20mila euro per il gesto in #JuveAtletico Nessuna squalifica per il portoghese… - Sport_Mediaset : +++FLASH+++ #Ronaldo: secondo indiscrezioni, niente squalifica dalla #UEFA, solo una multa - forumJuventus : [GdS] Oggi la decisione della UEFA su Ronaldo: rischia multa o squalifica ?? -