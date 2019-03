Los Angeles | museo rimuove dal suo catalogo gli abiti di Michael Jackson

Avvistata una palla di fuoco su Los Angeles - panico su Twitter : L'articolo Avvistata una palla di fuoco su Los Angeles, panico su Twitter proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

NBA – Suggestione Lakers smentita : Doc Rivers rinnova con i Los Angeles Clippers : Doc Rivers ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con i Los Angeles Clippers: tramonta la suggestiva ipotesi Lakers Nei giorni scorsi, il giornalista Peter Vecsley aveva lanciato una clamorosa bomba di mercato, riguardante la panchina dei Los Angeles Lakers. Coach Walton è arrivato ormai al capolinea: l’amore con i Lakers non è mai sbocciato e la disastrosa stagione attuale, che si avvia a terminare senza Playoff ...

NCIS Los Angeles 10 - spoiler episodio 17 : Kensi e Deeks finalmente sposi : "Era ora, finalmente": queste le parole pronunciate sicuramente dalla maggior parte dei fan di N.C.I.S. Los Angeles, fortunata serie americana prodotta dalla CBS, alla notizia del matrimonio tra l'agente speciale dell'N.C.I.S., Kensi Marie Blye (interpretata da Daniela Ruah) e il detective della polizia di Los Angeles, Martin A. "Marty" Deeks (interpretato da Eric Christian Olsen). Un'unione, quella tra Kensi e Deeks, che tutti i fan, fin dalla ...

Deeks e Kensi sposi in NCIS Los Angeles 10 - un ritorno a sorpresa per l’episodio più romantico della stagione : Deeks e Kensi finalmente sposi in NCIS Los Angeles 10, ma non senza qualche sorpresa. Per Marty Deeks, l'intero episodio è stato costellato da nervosismo e insicurezza; l'agente speciale infatti ha condiviso con i colleghi Sam e Callen la sua preoccupazione, ovvero non essere all'altezza di una donna forte come Kensi. Per allontanare quei dubbi, Deels ha aperto la tanto misteriosa scatola che la sua futura moglie gli aveva dato anni prima. Al ...

Il Compositore italiano Salvatore Frega vince il Premio Akademia Music Awards di Los Angeles : Il giovane Compositore Salvatore Frega, classe 1989, dopo aver vinto lo scorso settembre la medaglia d’argento in California ai Global Music Awards, nella categoria classica/contemporanea con la composizione “unAnimes”, è stato premiato in questi giorni con il prestigioso Premio “Akademia Music Awards” di Los Angeles nella categoria Strumentale – Orchestrale con la sua composizione “Magic Horse” per orchestra, scritta in occasione ...

Anticipazioni americane Beautiful : Caroline muore - Thomas torna a Los Angeles : Sono state da poco rese note le nuove Anticipazioni americane di Beautiful, nelle quali è stata annunciata la morte improvvisa di un personaggio storico della soap opera. Dalle trame diffuse negli Stati Uniti si evince chiaramente che gran parte degli episodi futuri della soap saranno incentrati sulla morte prematura di Caroline Spencer e le conseguenze che questa porterà nella vita del suo compagno Thomas Forrester e del figlio, Douglas. Le ...

Paris Jackson «tenta suicidio». Figlia di Michael ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson, la Figlia di 21 anni di Michael Jackson, ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles. Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz citando...

NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con Sam e Callen in un caso di furto internazionale - anticipazioni 16 e 23 marzo : Nuovo appuntamento con NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con la squadra di Sam e Callen alle prese con ciò che sembra un caso di portata internazionale. Nell'episodio in onda stasera, 16 marzo, un Capitano della Marina viene ferito da alcuni rapinatori mentre sta cenando a casa sua con un Generale pakistano. Sul suo portatile vengono ritrovate informazioni top secret, mentre sullo smart watch rubato ci sono le ubicazioni di cinque campi talebani in ...

NBA - crollo Lakers : cinque ko di fila. A Los Angeles trionfa Boston : ROMA - Nella notte NBA in campo il match per eccellenza: Los Angeles Lakers - Boston Celtics . Allo Staples Center arriva un'altra sconfitta per i gialloviola, la quinta consecutiva, la nona delle ...