Loggia segreta a Trapani | i massoni riservati sapevano delle indagini | “Ci sono 23 avvisi

Loggia massonica segreta a Trapani - il pm Agnello : “Meccanismo che decideva tutto. Anche candidato sindaco Castelvetrano” : Non c’è Cosa nostra ma resta comunque un “meccanismo che incide sulla vita di tutti i cittadini”. È in questo modo che Maurizio Agnello, procuratore aggiunto di Trapani, commenta l’indagine che ha portato all’arresto di 27 persone – compresi alcuni politici – e alla scoperta di una Loggia segreta a Castelvetrano, la città del superlatitante Matteo Messina Denaro. Fino a pochi mesi fa Agnello faceva parte della dda ...

Trapani : Loggia segreta - 'pressioni e minacce ad ex assessore Marziano' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "minacce e pressioni" in danno dell’ex assessore regionale siciliano al Lavoro Bruno Marziano "al fine di costringerlo a favorire l’ente gestito da Paolo Genco", uno dei 27 arrestati oggi nell'operazione 'Artemisia'. In carcere anche l'ex deputato regionale Giovanni Lo

Trapani : Loggia segreta - 'pressioni e minacce ad ex assessore Marziano' (2) : (AdnKronos) - "Come emerso dalle indagini, infatti, i due indagati hanno anzitutto minacciato Marziano in modo esplicito che, laddove non avesse revocato l’accreditamento agli enti già aggiudicatari dei fondi", ricordano i magistrati. C'è una intercettazione tra Lo Sciuto e Genco in cui i due parlan

Trapani : Loggia segreta - poliziotto arrestato iscritto alla massoneria : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Uno dei tre poliziotti arrestati oggi nel'ambito dell'inchiesta Artemisia, Salvatore Passanante, responsabile della Sezione polizia giudiziaria del Commissariato di Castelvetrano (Trapani), membro della squadra impegnata nella ricerca del latitante Matteo Messina Denar

Trapani : Loggia segreta - le accuse ai tre poliziotti arrestati : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Avrebbero rivelato notizie coperte dal segreto istruttorio ed eseguito persino delle bonifiche in un appartamento. Ecco, le accuse della Procura di Trapani ai tre poliziotti arrestati nell'ambito del'operazione 'Artemisia' che ha portato in carcere 27 persone, tra cui

Trapani : Loggia segreta - indagato ex segretario Alfano : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - C'è anche Giovannantonio Macchiarola, storico segretario dell'ex ministro Angelino Alfano, tra le persone coinvolte nell'inchiesta 'Artemisia' coordinata dalla Procura di Trapani, che ha portato in carcere 27 persone, tra cui politici e poliziotti. Macchiarola, che ogg

Trapani - Loggia massonica segreta. Arrestato ex presidente dell’Ars - nello spot parlava di : “Politica responsabile” : C’è anche l’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana ed ex deputato nazionale di Forza Italia Francesco Cascio, tra i 27 arrestati dell’operazione “Artemisia” dei carabinieri su una loggia massonica segreta a Castelvetrano che avrebbe condizionato la pubblica amministrazione e le indagini della magistratura. Cascio è stato posto ai domiciliari. Francesco Cascio, 55 anni, dipendente dell’Asp di Palermo, esponente di ...

Trapani : Loggia segreta - arrestato anche candidato sindaco Castelvetrano : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - C'è anche il candidato sindaco di Castelvetrano Luciano Perricone tra i 27 arrestati nell'ambito dell'inchiesta 'Artemisia' che ha portato in carcere 27 persone tra cui politici e poliziotti. Castelvetrano andrà al voto dopo due anni di commissariamento in seguito allo

