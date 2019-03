Lo spettacolo della Superluna nel primo giorno di Primavera GALLERY

XCAT offshore – Inizia lo spettacolo della motonautica : Al&Al subito a podio : motonautica, riparte l’XCAT offshore: è subito podio per Al&Al E’ ripartita da Fujairah, con il primo Fujairah Challenge Trophy organizzato da UIM e OPTA, la stagione competitiva dell’XCAT offshore, categoria regina del powerboating mondiale. L’appuntamento è stata un’occasione per scaldare i motori in preparazione del Mondiale 2019, che quest’anno si aprirà ufficialmente in Italia con la prima gara nella meravigliosa cornice di Stresa ...

UFC – Khabib Nurmagomedov al Meazza per Milan-Inter : “il miglior Derby della storia del calcio - che spettacolo” [FOTO] : Anche la stella UFC Khabib Nurmagomedov presente al Meazza per il Milan-Inter: il fighter daghestano emozionato nel vedere il Derby dal vivo Il Derby della Madonnina è una delle partite più importanti del calcio mondiale. Nessuna città può vantare una stracittadina con due squadre così blasonate come Milan e Inter, caratteristica che rende il match fra i due team prestigioso e imperdibile. Sono tantissimi i volti noti che, in occasione del ...

Sicurezza dei locali d'intrattenimento e di pubblico spettacolo i controlli della Questura di Catania a garanzia della vita dei cittadini : Non sono, certo, una novità per i catanesi, ma dopo i recenti e tristi fatti di cronaca, i più serrati i controlli della Polizia di Stato sulla Sicurezza dei locali pubblici, a garanzia dell'incolumità dei cittadini che frequentano pub, discoteche e luoghi di ritrovo, assumono un ...

MotoGp – Si spengono i semafori a Losail - inizia lo spettacolo : il VIDEO della partenza del Gp del Qatar : Avvio brutto per Vinales, bene invece Dovizioso: il VIDEO della partenza del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di MotoGp Lo spettacolo è finalmente iniziato: si spengono i semafori sul circuito di Losail, per dare il via alla prima gara della stagione 2019 di MotoGp. Dopo lo spettacolo di Moto3 e Moto2, è il turno dei piloti della categoria regina di sfidarsi in pista per il Gp del Qatar. partenza non positiva per Vinales, ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale per la Giornata internazionale della donna : VALENZA - Il Teatro Sociale celebra la Giornata internazionale della donna con un evento speciale, sotto le insegne di Oltre l'otto marzo. Lo fa sabato 9 marzo alle 21 con due spettacoli rigorosamente al femminile, La donna che sbatteva nelle porte e I monologhi della vagina . Il Teatro si apre ad una serata straordinaria che raccoglie il tributo della comunità alla Festa ...

Lezione spettacolo della compagnia Godot : Lezione spettacolo della compagnia teatrale Godot di Ragusa. Come ogni anno insegnanti d'eccezione terranno una Lezione. Appuntamento 8, 9 e 10 marzo

Trapani - Gli Amici della Musica celebrano la festa della donna con un concerto-spettacolo : A Trapani si celebra la festa della donna con un originale concerto-spettacolo 'Il soldato innamorato - Le donne protagoniste della Grande Guerra' che prende vita venerdì 8 marzo, alle 18.30, nella ...

In Baden-Württemberg torna in scena lo spettacolo della natura : Con la bella stagione, torna ad alzarsi un sipario verde sul Baden-Württemberg. In questo soleggiato lembo meridionale di Germania la natura è di casa e in primavera dà letteralmente spettacolo. Non pensate “solo” a parchi e giardini che si risvegliano, di cui pure la Regione pullula e va giustamente fiera, ma a vere e proprie avventure green. E’ ora di scrollarsi l’inverno di dosso e regalarsi passeggiate, escursioni, pedalate, gite in ...

Al Teatro Rasi lo spettacolo Narrami o Diva della non-scuola di Castiglione e San Pietro in Vincoli : 5 spettacoli: intero 20 euro , ridotto* 12 euro . ABBONAMENTO 11 spettacoli: intero 35 euro , ridotto* 21 euro . *Under20, universitari e docenti degli istituti coinvolti. PROMOZIONE Ingresso ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale di Valenza per la Giornata internazionale della donna : Da allora la compagnia è impegnata in letture itineranti, in locali tradizionali ma non solo, in spettacoli di beneficenza, e si dedica alla raccolta di storie della "vecchia Valenza" per donarle ...

Le pagelle della Lazio : Correa è uno spettacolo - eroico Caicedo : Questo derby è una sinfonia biancoceleste. Non c'è uno che sbagli lo spartito grazie alla grinta del direttore Inzaghi. STRAKOSHA 7,5. Si allunga e devia con le dita il rasoterra di Dzeko. Facili gli ...

Casting per un corto della Independent Movie Productions e uno spettacolo teatrale : Sono in corso le selezioni di attori, attrici e comparse, per un cortometraggio diretto da Alessandro Gessaga e prodotto da Independent Movie Productions, in sinergia con Actor Zone Studio of Acting. Sono inoltre aperti i Casting alla ricerca di cantanti/attori, ballerini, cantanti per uno spettacolo teatrale dal titolo "Civico 7 - Il Musical". Un cortometraggio Per la realizzazione di un interessante cortometraggio diretto da Alessandro Gessaga ...

La Serie A torna a dare spettacolo dopo i match europei : le quote della 25ª giornata secondo William Hill : dopo Champions ed Europa League, ritorna lo spettacolo della Serie A: ecco quote e pronostici di William Hill per la 25ª giornata del massimo campionato italiano dopo le emozioni di Champions ed Europa League, è tutto pronto per partire con la 25ª giornata di Serie A. William Hill, in gioco dal 1934, propone per l’occasione le sue Migliori quote e imperdibili quote Maggiorate. Il bookmaker è pronto anche a raddoppiare il divertimento e a ...

Oggi lo spettacolo della Superluna piu' grande dell'anno : Oggi, Martedì 19 Febbraio, è il giorno della Superluna. La fase di luna piena coinciderà infatti con la fase del perigeo, ovvero il momento in cui il nostro satellite si trova alla minima distanza...