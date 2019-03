Lo facciamo per te | cartello per dimissioni Toninelli

Domenica in - le figlie di Al Bano e Romina : "Perché non facciamo carriera" : Dopo essere finito nella black-list delle personalità non gradite al Governo di Kiev , Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé e della sua famiglia. Ai microfoni di Domenica In, le figlie avute ...

Modesto sconsolato : 'perso con un mezzo tiro in porta. Se non facciamo goal è dura' : Delusione nella parole del tecnico biancorosso 'ci abbiamo provato fino all'ultimo giocando sempre nella metà campo della Vibonese. Ci è mancato solo il goal perché creiamo occasioni ma non le ...

Flat tax per le famiglie - Di Maio a Salvini : "Non facciamo come Berlusconi" : I COSTI - Intanto al ministero dell'Economia si fanno i conti. Una simulazione dell'8 febbraio, circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, prevede - per la Flat tax a due ...

Flat tax per le famiglie - Di Maio : "Non facciamo come Berlusconi" : Una Flat tax anche "per le famiglie dei lavoratori dipendenti italiani". Da Melfi , tappa della sua campagna elettorale in Basilicata, Matteo Salvini rilancia il cavallo di battaglia della Lega.

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Volevamo regalare un’altra notte speciale a Milano. Non facciamo calcoli per il futuro” : C’è gioia, ma anche necessità di mantenere il mirino ben puntato sulle ultime quattro partite contro Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahce e Anadolu Efes, nelle dichiarazioni che escono da qualsiasi bocca targata Olimpia Milano dopo la vittoria sull’Olympiacos. La prima notte veramente importante di questo finale di stagione regolare è terminata bene, ma ce ne sono altre quattro da vivere col fiato sospeso all’ombra del Duomo, ...

Nicola Zingaretti a Che tempo che fa : “facciamo alleanze 2.0 per mandare a casa la peggiore destra del dopoguerra” : Il neo eletto segretario del PD, Nicola Zingaretti, ospite di Che tempo che Fa (Rai1) di Fabio Fazio parla anche di possibili alleanze e dichiara “Facciamo delle alleanze 2.0 per mandare a casa la peggiore destra della storia del dopoguerra italiano – afferma Zingaretti che continua poi – L’odio non crea lavoro – e ancora – Noi abbiamo totalmente sottovalutato quanto le democrazie non possono sopravvivere con diseguaglianze così ...

Il 5G è pericoloso per la salute? facciamo chiarezza : Il 5G è pericoloso? La domanda più cercata su Google in correlazione con le reti di nuova generazione riguarda proprio gli eventuali effetti collaterali del 5G come ad esempio la sua natura cancerogena e il suo essere potenzialmente dannoso per la salute. D’altra parte l’opinione pubblica ha sempre timore quando vede associare termini come onde […] L'articolo Il 5G è pericoloso per la salute? Facciamo chiarezza proviene da TuttoAndroid.

Croce Rossa - presidente : “Perché difendo la privatizzazione? facciamo con 60 milioni ciò che prima facevamo con 200” : “Con 60 milioni Facciamo quello che prima facevano con 200, questo è fondamentale. Che l’operazione abbia lasciato anche scontento e problemi aperti è certo, ma non si può prescindere da questo dato che rivendico”. Francesco Rocca è l’uomo che ha traghettato la Croce Rossa dall’ente pubblico al nuovo soggetto privato, trasformazione sulla quale domani dirà la sua la Corte Costituzionale verificando che non sia stata ...

"Convergenza totale". Industriali italiani e francesi spingono per la Tav. Boccia : "Non facciamoci escludere dall'asse franco-tedesco" : "Noi abbiamo due questioni: non escluderci e non farci escludere. Un'Europa a trazione solo franco-tedesca non è un'Europa inclusiva, quindi è nell'interesse di Francia e Germania avere anche l'Italia e altri Paesi. Ma è interesse anche dell'Italia essere dentro. Che facciamo rimaniamo fuori, come seconda potenza manifatturiera d'Europa? quindi noi siamo qua per dire ora facciamo un bilaterale Italia-Francia, ma ...

Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat - facciamo il tifo per voi : “La vita sta diventando come una vacanza mentre aspettiamo quell’inafferrabile finestra meteo. Il pranzo al sole e lo sci pomeridiano. Cosa si potrebbe volere di più?” Scriveva Tom Ballard qualche giorno fa in attesa sempre di quella finestra di tempo che permettesse loro di partire. Da allora, da quando sono partiti però sono passati tre giorni, quasi quattro. E da domenica pomeriggio i due non danno notizie né con il telefono ...

Agorà - Claudio Borghi mostra il dossier dell'Ue : "Ce l'hanno con noi perché non facciamo quello che ci dicono" : "Questo non lo vedrete mai, è un pagellone. Questi sono i voti cattivi dell'Unione europea e noi siamo cattivi per il debito", spiega in diretta ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre Claudio Boghi. "Sono 15 i Paesi cattivi ma prendono di mira solo noi", spiega il leghista. "La Francia è fuori

Ancelotti : 'facciamo pochi gol? Speriamo che San Gennaro ci ascolti' : 'Una spedizione da San Gennaro per i tanti gol sbagliati dagli attaccanti? Sì e Speriamo ci ascolti'. Scherza Carlo Ancelotti dopo il successo 2-0 sullo Zurigo che ha qualificato...

Superliga Argentina - facciamo il punto della situazione : A due mesi dalla fine della novantesima edizione del massimo torneo calcistico argentino, meglio conosciuto come Superliga Argentina, tracciamo un bilancio di quello che è accaduto sin qui.Al momento in cui scrivo la classifica è sorprendentemente (ma forse nemmeno troppo) guidata dal Defensa y Justicia di Sebastian Beccacece che dopo 19 giornate è l’unica squadra ancora imbattuta e vanta la miglior difesa con soli 11 gol subiti.Tre ...