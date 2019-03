Lixiang One - La Suv elettrica cinese ha sei posti e quattro schermi

quattroruote

(Di giovedì 21 marzo 2019) Due motori, sei sedili,e oltre 700 km d'autonomia: sono questi i numeri della nuovaOne, una Suvcon range extender già ordinabile sul mercatocon prezzi a partire da circa 400.000 yuan, poco più di 52.450 euro.Interni da tedesca. Lunga cinque metri e due centimetri, la One sfiora i due metri di larghezza (1.960 mm) e il metro e ottanta di altezza (1.760 mm) ma, nonostante le dimensioni imponenti, il costruttore ha deciso di proporre un abitacolo a settesolo su richiesta. Trattandosi di una vettura particolarmente lussuosa, laha scelto di lanciare il suo primo modello con sei sedili singoli dissu tre file, ricalcando quanto già visto su alcuni modelli europei e americani, come per esempio l'ammiraglia delle Suv di Monaco, la X7. Proprio con la BMW lacondivide il fornitore dei pellami: le sellerie sono infatti ...

