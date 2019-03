Liverpool-Milan giocano la “bella” | sabato sfida tra vecchie glorie

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Da Inzaghi a Owen, da Kakà a Gerrard, passando per capitan Maldini, Nesta, Carragher, Agger, Dida e Dudek. Ledipomeriggio (ore 16 italiane) scenderanno in campo per un’amichevole storica a scopo benefico. La cornice sarà quella di Anfield Road per unache rievocherà gli unici due storici incontri ufficiali tra i rossoneri e i reds: le due finali di Champions League del 25 maggio 2005 e del 23 maggio 2007.Quella che ilricorda con più piacere è di certo la seconda, vinta ad Atene per 2-1 grazie ad una doppietta di Inzaghi. Una sorta di rivincita dopo l’incredibile partita di due anni prima in quel di Istanbul, con i rossoneri che si sono fatti rimontare il 3-0 dell’intervallo perdendo poi la gara ai rigori.Ora, a più di dieci anni di distanza, gli ex campioni che hanno scritto la storia dei due club ...

