LIVE Novara-Stoccarda volley femminile | Champions League in DIRETTA | dominio piemontese e

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladi, ritorno dei quarti di finale della2019 di. Le piemontesi scenderanno in campo al PalaIgor per conquistare la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, in palio il pass per l’accesso tra le quattro grandi d’Europa e le ragazze di Massimo Barbolini non vogliono fallire l’appuntamento dopo la delusione della passata stagione. Si riparte dalla vittoria per 3-1 ottenuta settimana scorsa in trasferta, bisogna conquistare almeno due set per completare la missione altrimenti in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà un golden set di spareggio., seconda in campionato, si affiderà naturalmente alle bordate di Paola Egonu, ai muri di Cristina Chirichella e all’esperienza di Francesca Piccinini per avere la meglio contro le ostiche ...

OA_Sport : #Pallavolo #ChampionsLeague: Novara per la storia contro Stoccarda! Dopo il 3-1 d'andata, riuscirà a mantenere il v… - apimpresa : Questa mattina l'API in Provincia a Novara per la Conferenza Stampa di presentazione del Progetto 'Crescere insieme… -