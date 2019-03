L’Italia Under 21 impatta contro l’Austria | assenze pesanti dei big | in porta Audero

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Tantee qualche prestazione sottotono, hanno impedito al21 di superare: gli azzurri mantengono lo 0-0 grazie ad un super EmilIn attesa di ammirare la Nazionale maggiore nel weekend, nel tardo pomeriggio di oggi scende in campo l’21 di Gigi Di Biagio per il test match. Gli azzurrini, costretti a fare a meno di diversi elementi di livello come Mancini, Kean e Zaniolo, convocati da Roberto Mancini, non riescono ad andare oltre lo 0-0, soffrendo a tratti il gioco austriaco, in particolare sulla destra con Horvath. Italia che non riesce a rendersi molto pericolosa in attacco, salvo qualche occasione fallita da Bonazzoli. Si prende le luci dei riflettori invece Emil: il portierino azzurro cala la sarinesca e ferma tutte le occasioni degli austriaci evitando il ko degli azzurrini.L'articolo21 ...

