' L' Italia torna al Medio Evo? Magari Il Papa con noi | l' aborto è omicidio'

Bentornato Presidente - Bisio stavolta diventa premier e salva l Italia per amore : Benvenuto Presidente! , la storia di Peppino Garibaldi, uomo qualunque con la faccia di Claudio Bisio che veniva catapultato al Quirinale e si ritrovava Presidente della Repubblica, ha avuto un grande ...

Torna In'S Runandgo in 5 città Italiane : Il fondista campione del mondo lascerà il suo elemento naturale per mettersi alla prova nella StraGenova , 10 o 4 km,, dopo il bronzo agli Europei 2014 e 2016 e l'argento alla Santa Fè-Coronda, la 57 ...

Masterchef Italia 2019 torna in onda con 7 concorrenti e l’enfant terrible dell’alta cucina : anticipazioni 21 marzo : Tutto è pronto per una nuova puntata di Masterchef Italia 2019 che torna in onda oggi, 21 marzo, con nuove provo e un altro scorso al vertice visto che in gioco sono rimasti solo sette aspiranti chef dopo l'eliminazione di Salvatore e Federico. L'appuntamento in Prima Tv Assoluta è fissato per questa sera, a partire dalle 21.15 con un doppio episodio su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, ma cosa attende il pubblico ...

La "prima" di Zingaretti a Bruxelles è contro Salvini : "Faccia il ministro - in Italia è tornato il terrorismo" : La prima di Nicola Zingaretti a Bruxelles da segretario è un attacco frontale a Matteo Salvini dopo la tragedia del bus ieri nel milanese. "Salvini cavalca i problemi ma non li risolve. Anzi visto che ci campa con i problemi degli Italiani, ho il sospetto che non li risolverà mai. Come sta accadendo purtroppo con la tragedia del pullman di ieri: si vuole nascondere un fatto drammatico e cioè che in Italia è tornata ...

Borsa Italiana oggi - Milano torna in positivo. Spread stabile : Seduta turbolenta per Borsa Italiana . Milano viaggia in positivo la mattina, ma a metà seduta il Ftse Mib di Piazza Affari gira in rosso, per poi tornare in positivo nel pomeriggio: ora a +0,27% a ...

La Bce torna ad avvertire l'Italia sui conti pubblici : Milano. La giornata economica di oggi si apre con la pubblicazione del bollettino della Bce in cui l'Italia viene indicata come uno dei tre paesi dell'eurozona che presentano “squilibri eccessivi” nei conti pubblici (gli altri due sono Cipro e la Grecia) ed è l'unico che ha bisogno di un avanzo fisc

Atletica - torna l'appuntamento con l'attesa CorrItalia : quest'anno si celebra la 28ª edizione : ... che ha preso il via lunedì scorso, 18 marzo e vede in tutta Italia lo svolgimento di eventi ed iniziative organizzate dai Comitati Aics locali in collaborazione con realtà del mondo della scuola, ...

Atletica - torna l’appuntamento con l’attesa CorrItalia : quest’anno si celebra la 28ª edizione : La manifestazione podistica organizzata da quasi 30 anni dall’Associazione Italiana Cultura Sport si svolgerà in circa 50 città italiane Trascorrere una giornata all’aria aperta, in movimento, tra bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del Paese: non c’è nulla di meglio per dare il benvenuto alla primavera. Per questo, da quasi 30 anni Aics Associazione Italiana Cultura Sport organizza Corritalia, la manifestazione ...

FINANZA E POLITICA/ Se BankItalia torna a essere un asset per il sistema-Paese : Nelle ultime 24 ore sono arrivate notizie importanti che riguardano il sistema bancario italiano, a partire dalla sua banca centrale

L’Italia torna a Udine dopo due anni : precedenti favorevoli in questo stadio : Sabato l’Italia giocherà la sua prima gara alle qualificazioni agli Europei del 2020 contro la Finlandia. Teatro della sfida lo stadio “Friuli” di Udine, da qualche anno “Dacia Arena”. Sarà la nona volta in assoluto in cui Udine ospiterà una gara della nazionale: il bilancio, per ora, è di sei vittorie e due pareggi. Le prime tre volte si trattò di amichevoli. Nel 1979 gli azzurri batterono la Svizzera per 2-0 ...

Unicef : i prossimi 30 e 31 marzo torna l'Orchidea in 2.400 piazze in Italia : "Ringrazio i volontari Unicef per il loro profondo e costante impegno e invito tutti a venirci a trovare in piazza, insieme continueremo ad aiutare tanti bambini che nel mondo rischiano la vita." ...

Paul Kalkbrenner torna in concerto in Italia : tutti i dettagli : Paul Kalkbrenner, il fuoriclasse della musica elettronica mondiale protagonista di show memorabili in tutto il mondo, in concerto in Italia Sabato 9 giugno sarà Paul Kalkbrenner l’artista chiamato ad esibirsi sul palco di Social Music City, dopo l’inaugurazione di martedì 30 aprile con Circoloco e il secondo appuntamento con Afterlife, domenica 12 maggio. Paul Kalkbrenner è una figura più che decisiva nel variegato universo della musica ...

Quando torna l’ora solare in Italia : data e orario per spostare le lancette : Quando torna l’ora solare in Italia: data e orario per spostare le lancette Quando torna l’ora solare in Italia? Una domanda che cominciano a porsi in tanti, visto che ormai siamo giunti all’ultima decade di marzo. Ovvero, il momento di ripristinare l’ora legale, e poter approfittare di un’ora di luce in più durante il giorno. Il clima della bella stagione comincia a farsi sentire e le giornate corte saranno solo un vecchio ricordo. Ma a ...