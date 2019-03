L' Italia è la migliore ' influencer' al mondo

«Best Workplace» : qual è la migliore azienda per cui lavorare in Italia : "Great Place to Work", l'azienda dove si lavora meglio "Great Place to Work", l'azienda dove si lavora meglio "Great Place to Work", l'azienda dove si lavora meglio "Great Place to Work", l'azienda dove si lavora meglio "Great Place to Work", l'azienda dove si lavora meglio "Great Place to Work", l'azienda dove si lavora meglio "Great Place to Work", l'azienda dove si lavora meglio Un ambiente di lavoro sereno, che favorisce l’equilibrio ...

Tennis - Ranking ATP (18 marzo) : Novak Djokovic stabilmente al comando - Thiem scavalca Federer. Cecchinato il migliore Italiano : Diversi cambiamenti nelle prime posizioni della graduatoria maschile del Tennis mondiale dopo l’ultima settimana. Il primo posto è sempre occupato dal serbo Novak Djokovic, saldamente al comando con 10990 punti e intenzionato a rimanere a lungo in cima alla classifica. Lo spagnolo Rafael Nadal ha però guadagnato terreno salendo a quota 8725 nonostante il ritiro in semifinale ad Indian Wells. Stabile anche la terza posizione del tedesco ...

Rugby - Sei Nazioni – La migliore Italia del torneo mette paura alla Francia ma si arrende nella ripresa : azzurri ko 14-25 : L’Italia tiene testa alla Francia ma si spegne sul lungo periodo: gli azzurri che non riescono a sfatare il tabù vittoria che manca ormai da 4 anni L’Italia ci mette anima e cuore, passa in vantaggio, resiste, lotta, prova la rimonta e… perde. Niente da fare per gli azzurri nella 5ª sfida del Sei Nazioni 2019 che, purtroppo, corrisponde ad altrettante sconfitte. Nonostante la spinta dell’Olimpico di Roma, gli azzurri non riescono ad avere ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Inghilterra-Italia 57-14 - le pagelle degli azzurri. Morisi tra i migliore - si salva capitan Parisse : Un epilogo piuttosto scontato: l’Inghilterra di rabbia e di classe torna in corsa per la vittoria del torneo. Nel quarto turno del Sei Nazioni 2019 di Rugby i padroni di casa si impongono nettamente in quel di Twickenham: battuta per 57-14 l’Italia di Conor O’Shea che difficilmente è riuscita ad opporre resistenza. Andiamo a rivivere il match con le pagelle degli azzurri. Jayden Hayward, voto 5: l’estremo azzurro si ...

Ocse taglia il Pil Italiano ma Piazza Affari è la Borsa migliore : L'economia italiana dovrebbe tornare a crescere dello 0,5% nel 2020 a fronte di una stima di +0,9% precedente. Sempre riguardo al quadro domestico, l'indicatore anticipatore ha segnato a febbraio un'...

XXII Triennale Milano - Padiglione Italia : il progetto di Ico Migliore e Politecnico : Venerdì 1 marzo aprirà al pubblico la XXII Esposizione Internazionale – Triennale di Milano. L’architetto IcoMigliore dello studio Migliore + Servetto Architects è Curatore, insieme a Federico Bucci, Luisa Collina con Marco Bocciolone, Donatella Sciuto del Politecnico di Milano, e Direttore Artistico di Padiglione Italia. Il progetto “4 ELEMENTS TAKING CARE” definisceil Padiglione Italia come una contemporanea biblioteca ...

Borsa Italiana oggi - Milano la migliore d'Europa. Spread stabile : Borsa Italiana in rialzo. Milano parte debole, ma nel pomeriggio il Ftse Mib di Piazza Affari accelera a +0,36%, 20.534 punti,, diventando l'indice migliore d'Europa. Parigi -0,08%, Francoforte -0,34%,...

E’ Harvard la migliore università al mondo - Italia a settimo posto : Per frequentare un corso di studi eccellente non e' necessario spostarsi dall'Italia. Se si vuole studiare la storia antica e la cultura classica, non c'e' ateneo migliore della Sapienza di Roma, mentre per Ingegneria civile e meccanica gli studenti potranno 'accontentarsi' del Politecnico di Milano, al settimo posto nelle discipline ingegneristiche. La pagella delle universita' internazionali premia dunque la qualita' degli atenei Italiani. ...

Basket – L’Italia qualificata ai Mondiali - la soddisfazione del Presidente Petrucci : “meritavamo una considerazione migliore di quella che ci viene attribuita” : L’Italia del Basket ha staccato il pass per i Mondiali 2019: la soddisfazione di Giovanni Petrucci, Presidente FIP “Il Mondiale è un traguardo che tutti volevamo raggiungere. Il Basket italiano merita una considerazione migliore di quella che spesso gli viene attribuita. Mi dispiace quando ci etichettano come quelli che vincono per le assenze altrui. Non è affatto così e adesso in Cina affronteremo un’altra sfida per ...

Basket - Pagelle Lituania-Italia - Qualificazioni Mondiali 2019 : Michele Vitali il migliore degli azzurri in una serata complicata : La Nazionale italiana di Basket ha chiuso il proprio cammino nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019 con una sconfitta indolore contro la Lituania. Alla Svyturio Arena di Klaipeda la formazione allenata da Meo Sacchetti, già certa della partecipazione alla prossima rassegna iridata, è caduta con il punteggio di 86-73 al termine di un incontro controllato senza troppe difficoltà dai padroni di casa. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena ...

Telco : per i consumatori Italiani è Iliad la società più innovativa e di migliore qualità : Questi i primi tre posti della classifica stilata da Brand Finance che annualmente valuta i maggiori brand del mondo. Nel Brand Finance Telecom 300 2019 la società stila la classifica delle Telco ...

Nuova Classifica ATP : best ranking per Cecchinato - Fognini migliore Italiano : Nuova Classifica ATP, l’Italia sorride con due uomini nella top 20 della graduatoria maschile comandata da Djokovic Fabio Fognini si conferma il migliore degli azzurri nella Classifica Atp pubblicata oggi. Il ligure perde una posizione ed è ora al numero 16 del mondo. Subito alle sue spalle si porta invece Marco Cecchinato, che grazie al titolo conquistato a Buenos Aires conquista la 17esima piazza ritoccando il proprio best ranking, ...

Assicurazioni - solvibilità Italiane migliore rispetto a media Ue : I gruppi assicurativi italiani hanno una situazione migliore rispetto alla media europea per la solvibilità individuale . Lo dice l'Ivass nel primo bollettino statistico "Il Reporting Solvency II" , ...

La migliore sindaca del mondo è un'Italiana : Il premio World Mayor 2018, per questa edizione dedicato alle donne sindaco, è stato vinto dalla prima cittadina di Ancona Valeria Mancinelli. Fra le motivazioni che hanno portato alla scelta della ...