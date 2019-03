L’invecchiamento della popolazione rallenta l’economia: l’Eurozona come il Giappone (Di giovedì 21 marzo 2019) La stagnazione economica e l'inflazione sono direttamente collegate all'invecchiamento della popolazione. Lo afferma uno studio di PIMCO, azienda americana che gestisce investimenti internazionali. Le cause del "decennio perduto" Giapponese si starebbero manifestando anche nei paesi dell'Eurozona, e sono da ritrovare in una popolazione sempre più anziana, che non è più forza lavoro e grava sulla spesa pubblica.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 21 marzo 2019) La stagnazione economica e l'inflazione sono direttamente collegate all'invecchiamento. Lo afferma uno studio di PIMCO, azienda americana che gestisce investimenti internazionali. Le cause del "decennio perduto"se si starebbero manifestando anche nei paesi dell'Eurozona, e sono da ritrovare in unasempre più anziana, che non è più forza lavoro e grava sulla spesa pubblica.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

fanpage : L'invecchiamento della popolazione rallenta l'economia: l'Eurozona come il Giappone - DompeFarma : Per comprendere il #benessere nell'invecchiamento non basta considerare solo l’aumento della longevità. Uno studio… - EconomiaFacile : RT @VitoLops: Uno studio di Pimco esamina la correlazione tra bassa inflazione e invecchiamento della popolazione... -