Libera, in migliaia a Padova al corteo in memoria delle vittime di mafia. FOTO (Di giovedì 21 marzo 2019) Libera, in migliaia a Padova al corteo in memoria delle vittime di mafia. FOTO



Manifestanti provenienti da tutta Italia, compresi moltissimi giovani, sfilano per le strade del centro con bandiere e striscioni. In testa alla manifestazione i familiari delle vittime di mafia, con le loro FOTO in mano, e don Luigi Ciotti







