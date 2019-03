Letizia Battaglia | “Greta Thunberg è una dea che ha svegliato i giovani e Salvini

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ha deciso di sorprendere se stessa prima ancora di sorprendere il suo pubblico di affezionati che da oggi, fino al 18 agosto prossimo, potranno visitare "Fotografie di una vita", la grande mostra a lei dedicata in quel posto unico che è la Casa dei Tre Oci di Venezia, a Giudecca. La palermitana, "una giovane ottantaquattrenne con i capelli rosa" come ama definirsi, ha aspettato il giorno dell'anteprima riservata alla stampa per visitarla, "perché va vista con la gente", ci spiega, e si è affidata completamente alla curatrice Francesca Alfano Miglietti che, grazie al contributo di Marta Sollima e alle ricerche di Maria Chiara Di Trapani, è riuscita a recuperare e a mettere insieme trecento immagini, quasi tutte in bianco e nero, da lei scattate in più di sessant'anni. "Sono foto che io non avrei mai pubblicato – aggiunge senza ...

