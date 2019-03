Le vendite al lancio di Metro Exodus su Epic Games Store sono state 2 | 5 volte superiori a

Ottime vendite per Anthem negli USA nel primo mese : è il secondo più grande lancio di sempre per un gioco di BioWare : NPD ha pubblicato il report relativo alle vendite negli Stati Uniti per il mese di febbraio, rivelando l'hardware e i software più venduti per il periodo e fornendo un aggiornamento generale sulla salute del settore.Come riporta Gamespot, a partire dalle vendite di giochi, Anthem è stato il titolo più venduto del mese, battendo altre nuove uscite come Jump Force, Far Cry New Dawn e Metro Exodus.Anthem, inoltre, è diventato il secondo più grande ...

In USA Kingdom Hearts 3 registra oltre il doppio delle vendite di Kingdom Hearts 2 nel mese di lancio : Stando ai dati condivisi da NPD Group, negli USA Kingdom Hearts 3 ha venduto più del doppio delle copie, nel primo mese sul mercato, rispetto a quanto fatto da Kingdom Hearts 2.Le vendite totali sono 2,5 volte superiori rispetto al capitolo uscito su PS2. In seconda posizione nella classifica di vendite troviamo invece Resident Evil 2, e a seguire abbiamo New Super Mario Bros. U Deluxe, Call of Duty: Black Ops 4 e Super Smash Bros. Ultimate al ...

Le vendite di Metro Exodus nella settimana di lancio sono state superiori quasi del 50% rispetto a quelle di Last Light. Male Crackdown 3 in UK : Metro Exodus manca di poco il primato in UK debuttando alla posizione numero 2. Far Cry New Dawn si piazza invece in prima posizione.Con un paio di new entry che si contendono il primo posto nelle classifiche al dettaglio del Regno Unito nell'ultima settimana, Far Cry New Dawn ha superato Metro Exodus di sole 2.000 unità.Secondo GamesIndustry.biz, nonostante non abbia centrato il primato, le vendite nella settimana di lancio di Metro Exodus sono ...

Nintendo Switch vanta il lancio più fruttuoso di tutte le maggiori console - in termini di vendite : Nintendo potrebbe aver rinunciato al raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di 20 milioni di Switch vendute entro l'anno fiscale, tuttavia la piccola console ibrida ha ottenuto vendite più alte al lancio, rispetto alle altre maggiori console.Come riporta Gamingbolt, l'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, ha pubblicato una serie di dati tramite un post su Twitter, da cui possiamo apprendere di come Switch stia superando le vendite di PS1, ...