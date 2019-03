Le Samsung Galaxy Buds possono essere aggiornate anche senza smartphone

Zero novità con l’aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy S7 : chiari i primi riscontri : Sono trascorse poche ore dall'avvio della distribuzione di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S7. Mi riferisco alla patch di marzo, di cui vi abbiamo iniziato a parlare nella giornata di ieri. Cosa comporta il download di questo pacchetto software? La domanda tra coloro che ancora non hanno avuto modo di fare questo step riecheggia anche sui social, dove tuttavia possiamo constatare anche le prime reazioni da parte degli utenti che ...

Samsung Galaxy A90 avrà un Infinity Screen notchless - lo conferma la stessa compagnia : Samsung conferma involontariamente l'assenza del notch sul prossimo Samsung Galaxy A90, che non è ancora stato presentato. L'articolo Samsung Galaxy A90 avrà un Infinity Screen notchless, lo conferma la stessa compagnia proviene da TuttoAndroid.

Esiste anche il Samsung Galaxy A40 - il device che mancava : Vi avevamo preannunciato potesse arrivare anche il Samsung Galaxy A40, dopo l'ufficializzazione del Galaxy A20, ed effettivamente così è stato: sebbene non sia ancora stato lanciato, il rivenditore olandese Belsimpel lo ha messo già a listino, offrendolo in pre-ordine al prezzo di 249 euro. Non è difficile ipotizzare di che genere di device si tratti: a seguire vi illustreremo buona parte delle specifiche tecniche che lo ...

Gloriosi Samsung Galaxy A7 e A8 2018 : Android Pie in Italia con One UI : Si mettono bene le cose per i Samsung Galaxy A7 e A8 2018, due dispositivi di fascia media molto apprezzato presso il pubblico Italiano. Proprio nel nostro territorio, dopo un periodo di attesa durata diversi mesi, è stato avviato il rilascio per entrambi i device dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie con One UI, con i pacchetti A750FNOXM1BSC4 (contraddistinto dalla patch di sicurezza di febbraio 2019) e A530FXXU4CSC6 (in questo caso il livello ...

Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds che ne migliora le prestazioni : Samsung rilascia in Italia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds. Siete curiosi di sapere quali sono i miglioramenti che apporta? L'articolo Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds che ne migliora le prestazioni proviene da TuttoAndroid.

Il giorno di uscita ufficiale del Samsung Galaxy S10 5G : quanto toccherà ancora aspettare in Italia : Non ci sono più dubbi sulla prima data di uscita del Samsung Galaxy S10 5G, visto che l'appuntamento è stato appena ufficializzato dal produttore. Nella giornata di ieri, avevamo indicato il mese di aprile come quello decisivo per il lancio negli Stati Uniti e ora l'azienda ha fatto sapere che il prossimo 5 aprile le vendite del device partiranno in Sud Corea. la madrepatria del grosso marchio farà da apripista del top di gamma con supporto ...

Samsung avvia il rilascio di Android 9 Pie per Galaxy A6 Plus in Europa : Samsung avvia il rilascio dell'aggiornamento di Android 9 Pie per Galaxy A6 Plus in Europa. Questo significa che a breve arriverà anche in Italia. Contenti? L'articolo Samsung avvia il rilascio di Android 9 Pie per Galaxy A6 Plus in Europa proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S10 vendono bene in Cina ma il mercato degli smartphone rallenta a livello globale : Un segnale positivo per Samsung arriva dalla serie Samsung Galaxy S10 che, stando ai primi report, stanno facendo registrare buone vendite nel mercato cinese L'articolo I Samsung Galaxy S10 vendono bene in Cina ma il mercato degli smartphone rallenta a livello globale proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo attuali i problemi con la fotocamera per Samsung Galaxy S8 : due cose da sapere : Stiamo vivendo una settimana a dir poco intensa per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8. Tutto ruota attorno all'aggiornamento di marzo, considerando il fatto che i modelli no brand hanno già iniziato a fare questo step come abbiamo avuto modo di approfondire nella giornata di ieri. In attesa che la situazione si sblocchi anche per i prodotti TIM, i quali lo ricordiamo ancora non hanno avuto modo di imbattersi in Android Pie, ci sono alcune ...

Come registrare lo schermo del Samsung Galaxy S10 con un trucco : Se desiderate sfruttare una funzionalità di registrazione dello schermo su un modello della serie Samsung Galaxy S10, sappiate che c'è un trucco per farlo L'articolo Come registrare lo schermo del Samsung Galaxy S10 con un trucco proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A50 arriva finalmente in Italia : disponibile su Amazon al prezzo di 359 - 90 euro : Samsung Galaxy A50 (2019) arriva in Italia: è acquistabile su Amazon al prezzo di 359,90 euro, ma purtroppo la spedizione è prevista tra 1-3 settimane L'articolo Samsung Galaxy A50 arriva finalmente in Italia: disponibile su Amazon al prezzo di 359,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono le patch di sicurezza di marzo 2019 in Italia : Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono, forse un po' a sorpresa, le patch di sicurezza di marzo 2019 in Italia. Pronti ad aggiornare il vostro smartphone? L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono le patch di sicurezza di marzo 2019 in Italia proviene da TuttoAndroid.

L’anello luminoso sui Galaxy S10 sarà sfruttato per le notifiche? Samsung (non) si esprime : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sfrutteranno mai l'anello luminoso intorno alla fotocamera anteriore per segnalare la ricezione di notifiche? Ecco la risposta di Samsung. L'articolo L’anello luminoso sui Galaxy S10 sarà sfruttato per le notifiche? Samsung (non) si esprime proviene da TuttoAndroid.

In pole i Samsung Galaxy S7 italiani con aggiornamento di marzo - sprint in Europa : I Samsung Galaxy S7 italiani in prima linea per ricevere l'aggiornamento del mese di marzo. L'ex top di gamma, entro i nostri confini e proprio oggi 20 marzo, ha cominciato a ricevere l'ultima patch prevista dagli sviluppatori Google per la correzione di importanti falle. In questi minuti è il dispositivo Samsung Galaxy S7 nella sua versione no brand ad aver cominciato a ricevere il pacchetto G930FXXS4ESC1. Si tratta di un firmware nuovo di ...