Le mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Toninelli sono state respinte dal Senato

Sfiducia Toninelli - respinte le due mozioni di Pd e Forza Italia. Assente Salvini : Dopo sospensioni, proteste con tanto di cartelli, ‘bunga bunga’ urlati e gesti delle manette in Senato, sono state respinte le due mozioni di Sfiducia di Pd e Forza Italia presentate contro il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. I sì alla mozione Pd sono stati 102, 159 i contrari, 19 gli astenuti. I senatori presenti erano 283, i votanti 280, la maggioranza era fissata a 131 voti. A favore del documento ha ...

Governo : Senato respinge entrambe le mozioni sfiducia a Toninelli : L'Aula del Senato ha respinto entrambe le mozioni di sfiducia individuali nei riguardi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. La mozione, presentata dal Pd, ha ottenuto 102 sì e 159 no; 19 gli astenuti. I Senatori presenti al voto sono stati 283 e i votanti 280. La mozione, presentata da Fi, ha ottenuto 110 sì e 157 no; 5 gli astenuti. I Senatori presenti al voto sono stati 275 e i ...

Senato - il 20 si vota sul caso Salvini-Diciotti. Il 21 sulle mozioni di sfiducia a Toninelli : Salvini mercoledì 20 marzo, Toninelli il giorno dopo. La conferenza dei capigruppo del Senato ha calendarizzato due appuntamenti importanti per il governo. Il primo sarà la votazione dell’aula di Palazzo Madama (alle 13) sulla relazione della giunta per le immunità che nega l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro degli Interni Matteo Salvini, indagato per il caso della nave Diciotti. Dopo poco più di 24 ore, invece, sarà la ...