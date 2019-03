Le fasi di quota 100 | dalla presentazione della domanda all’erogazione della pensione

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) La100 è misura ormai definita con molti italiani che hanno già provveduto a presentare. In occasione di una conferenza stampa da parte dei vertici dell’Inps che ha visto la presenza del direttore generale dell’Istituto, Gabriella Di Michele e del Commissario Pasquale Tridico, sono fuoriusciti i primi numeri sulle pensioni che da aprile finiranno nelle tasche degli italiani. Secondo quanto detto dai due, per il 1° aprile l’Inps conta di iniziare ad erogare le prime 25mila pensioni con il nuovo canale di uscita. Altre 25.000 domande poi, dovrebbero essere liquidate a maggio, naturalmente comprensive di arretrati per il mese di aprile. Circa la metà delle domande già presentate all’Inps, escludendo naturalmente quelle del comparto scuola che prevedono la liquidazione a settembre, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico e quelle degli altri statali che devono attendere ...

RenzoValentini2 : RT @FmMosca: @rappys1 Ti faccio una esempio stupido. Se riemerge una mummia dal ghiacciaio (in quota, quindi dove i ghiacci sono fermi) sig… - FmMosca : @rappys1 Ti faccio una esempio stupido. Se riemerge una mummia dal ghiacciaio (in quota, quindi dove i ghiacci sono… -