Le cicatrici del cancro nel libro “18 millimetri di indifferenza” | della scrittrice

Astronomia : poche cicatrici per Plutone e Caronte - nuovi scenari ai confini del Sistema Solare : Secondo una ricerca pubblicata su Science dal team della missione NASA New Horizons, le poche “cicatrici” presenti sulla superficie del pianeta nano Plutone e sulla più grande delle sue 5 lune, Caronte, indicherebbero che i confini del Sistema Solare sono meno popolati di quanto si pensasse, e che molti dei piccoli corpi ghiacciati presenti non sono nati da collisioni ma risalgono alle origini del nostro Sistema ...