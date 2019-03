L' avvocato che tutela tutti noi | deboli e che ha ' fregato' Facebook e Sky

Stadio Roma - le intercettazioni telefoniche dell'avvocato di Marcello De Vito - Sky TG24 - : Il legale Camillo Mezzacapo è stato arrestato insieme al presidente dell'Assemblea Capitolina. Secondo il Gip i due avrebbero sfruttato il ruolo pubblico dell'esponente M5S per "fini privatistici", ...

Roma : in carcere anche avvocato - domiciliari per architetto e imprenditore : Roma- Oltre al presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell’ambito di un’inchiesta a legata a quella dello stadio della Roma, e’ finito in carcere anche l’avvocato Camillo Mezzacapo, che avrebbe ricevuto incarichi professionali su segnalazione dello stesso De Vito, mentre sono stati disposti gli arresti domiciliari per l’architetto ...

Imane Fadil - l'avvocato di Silvio Berlusconi : perché per il Cav la morte della modella è un grosso guaio : C'è chi, neppur troppo velatamente, accosta la morte di Imane Fadil a Silvio Berlusconi: operazione vergognosa e pericolosa, basata sul fatto che la modella scomparsa lo scorso primo marzo era testimone nel processo Ruby. E ora, a mettere qualche proverbiale puntino sulle "i", ci pensa Federico Cecc

L'avvocato di Berlusconi : "La morte di Fadil ci danneggia perché non possiamo fare il controesame" : La morte di Imane Fadil danneggia Silvio Berlusconi. Lo ha dichiarato Federico Cecconi, legale dell'ex premier, a margine del processo Ruby Ter- "A livello tecnico-processuale la morte di Imane Fadil ci danneggia perché le sue dichiarazioni entrano direttamente nel processo e non possiamo fare il controesame". "Quando muore una persona - ha aggiunto - la massima forma di dolore non è un'espressione retorica". Sulla misteriosa morte ...

Pagano un avvocato per delle pratiche ma il legale non avvia alcuna azione : denunciato : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Spoiler Che dio ci aiuti : Ginevra realizza di essere innamorata dell'avvocato : Giovedì 13 marzo è andata in onda sul piccolo schermo la penultima puntata della longeva serie televisiva, 'Che dio ci aiuti' giunta alla sua quinta stagione. La fiction sta ottenendo un grande successo e si pensa alla possibilità di un prosieguo del prodotto televisivo. La presenza di nuovi attori all'interno del cast di Che dio ci aiuti 5 ha avuto la capacità di ricevere l'apprezzamento del pubblico. Le anticipazioni del diciannovesimo ...

Genova - 16 anni a uomo che uccise moglie per 'disperazione'. L'avvocato di parte civile : 'Legislatore si interroghi' : ... perché lì si dà il vero segnale da parte della politica, ovvero l'idea che su questo tipo di legge non ci possono essere divisioni'. Un via libera "celere" e all'unanimità "dimostrerà quanto sia ...

Genova - 16 anni a uomo che uccise compagna per “disperazione”. L’avvocato di parte civile : “Legislatore si interroghi” : Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna con un’unica coltellata dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l’amante. Il giudice per l’udienza preliminare di Genova, Silvia Carpanini, ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Nella motivazione della sentenza – riportata questa mattina da Il Secolo XIX – si legge che l’uomo ha colpito ...

Niccolò Bettarini furioso : «La giustizia italiana non esiste - è uno schifo» - e attacca anche l'avvocato : «La giustizia italiana non esiste, è uno schifo». Niccolò Bettarini è furioso e si è sfogato su Instagram pubblicando una serie di stories dove dice la sua....

L'avvocato belga che inventò il web senza saperlo : Il mondo celebra sir Tim Berners Lee , inventore trent'anni fa di quella tripla 'W' che ci ha cambiato le vita: il Consiglio europeo per la ricerca nucleare, CERN ,, l'incredibile mole di informazioni ...

Operazione 'Twilight' : tutti i nomi degli indagati - c'è anche un avvocato : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti : alti e bassi tra l'avvocato e Ginevra : Il 7 marzo è andato in onda sul piccolo schermo l'ottavo appuntamento con la serie televisiva 'Che Dio ci aiuti 5' che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. Nuovi intrighi fanno da sfondo alle trame della fiction che riesce sempre a battere la concorrenza della Mediaset per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo. Suor Angela deve risolvere nuovi casi e può godere dell'aiuto di persone fidate, tra cui l'avvocato Santopaolo e ...

Anticipazioni Che dio ci aiuti : alti e bassi tra l'avvocato e Ginevra : Il 7 marzo è andato in onda sul piccolo schermo l'ottavo appuntamento con la serie televisiva 'Che dio ci aiuti 5' che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. Nuovi intrighi fanno da sfondo alle trame della fiction che riesce sempre a battere la concorrenza della Mediaset per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo. Suor Angela deve risolvere nuovi casi e può godere dell'aiuto di persone fidate, tra cui l'avvocato Santopaolo e ...

L ex avvocato Michael Cohen 'Trump sapeva che Wikileaks aveva piratato le mail di Clinton' : Esteri Russiagate, Cohen e Manafort verso il carcere: i loro reati penali coinvolgono Trump da vicino dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI 'Sapevo anche che nulla accadeva nel mondo di Trump, ...