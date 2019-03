Laura Pausini | il nuovo singolo circola già nelle chat | lei si infuria e scatena i suoi

Bernardini si scusa con Laura Pausini : "Ma è il momento di fare cose migliori nella tua carriera" : Ospite di Vieni da Me, il conduttore di Tv Talk ha parlato dello scontro avvenuto su Twitter la scorsa estate con la...

Vieni da me - Massimo Bernardini e il siluro contro Laura Pausini : "Cosa dovrebbe fare" - gelo dalla Balivo : Oggi 20 marzo Massimo Bernardini è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Durante il gioco della cassettiera il conduttore di Tv Talk ha avuto modo di fare un resoconto sulla sua conduzione ventennale al programma di Rai3 del sabato pomeriggio. In così tanti anni di onorata carriera ha ospit

Laura Pausini furiosa - diffuso illegalmente il nuovo singolo : 'Questa storia deve finire' : Laura Pausini furiosa sui social. La cantante romagnola non ha gradito per niente le segnalazioni di alcuni fan, i quali le hanno fatto notare che su alcuni gruppi di WhatsApp stava circolando in anteprima il nuovo singolo dal titolo "In questa nostra casa nuova", interpretato insieme a Biagio Antonacci. Qualcuno, dunque, avrebbe diffuso illegalmente il brano inedito dell'artista di Faenza, che su Twitter ha ammesso di essere stufa di questa ...

In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci è il fischio d’inizio per il tour : primi indizi sulla scaletta : In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci inaugura il tour congiunto negli stadi che i due artisti hanno annunciato a seguito del rilascio del singolo Il coraggio di andare, contenuto nel secondo capitolo di Fatti sentire dell'artista romagnola, pubblicato il 7 dicembre scorso. Il brano a due voci sarà in rotazione radiofonica a cominciare dal 22 marzo ed è un inedito assoluto, scritto e composto da Biagio Antonacci e ...