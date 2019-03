Laura Castelli e Massimo Garavaglia 'promossi' viceministri : "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato la delega di funzioni conferita dal Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, ai Sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, deliberando contestualmente la proposta della loro nomina alla carica di Viceministro, che verrà quindi ...

Tav - Laura Castelli : "Bandi di gara rinviati di 6 mesi". Il dettaglio rivelatore : cosa c'è dietro : Nel caos Tav emergono dettagli sconcertanti di ora in ora. La sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, grillina, precisa come il rinvio dei bandi di gara previsti per lunedì comunicato da Palazzo Chigi alla società italo-francese Telt, incaricata dei lavori della Torino-Lione, sia di 6 mesi. "Ab

Laura Castelli : 'Ho 9 tatuaggi nascosti : un albero di 30 cm e una frase di Dalla' : Laura Castelli, deputata Pd e sottosegretario all'Economia, si racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1: È vero che al governo solo lei ha più tatuaggi del Ministro Centinaio? «Lui ne ha 6, e io ne ho 9. Anche se sono quasi tutti i coperti». Ci ...

Pasquaretta - la viceministra Laura Castelli sentita in procura come persona informata sui fatti : È comparsa negli uffici della procura di Torino per essere sentita come persona informata sui fatti. Il viceministro Laura Castelli diventa testimone dell’inchiesta sulla presunta estorsione messa in atto dall’ex portavoce della sindaca, Luca Pasquaretta, ai danni della stessa Chiara Appendino. L’audizione si è svolta alla settimo piano nell’ufficio dell’ex procuratore, Armando Spataro. L’audizione del viceministro è durata 2 ore. Al ...

Laura Castelli mette fuori staff l’ex portavoce di Appendino indagato per estorsione : La decisione presa dopo l’inchiesta della Procura di Torino: avrebbe ricattato la sindaca 5 Stelle minacciando di rendere pubbliche informazioni riservate. Il caso agita il M5s

Diffamò Fassino su Facebook : Laura Castelli - sottosegretaria M5s all'Economia - a processo con 18 followers : Per quel post Laura Castelli, oggi sottosegretaria all'Economia, finisce a processo con l'accusa di diffamazione aggravata. E con lei altri 18 membri della sua comunità di riferimento , quelli che ...

