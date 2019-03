L' assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia è indagato per corruzione 

agi

(Di giovedì 21 marzo 2019) L'comunaleFrongia èdalla procura per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della. Il nome di Frongia compare in un interrogatorio reso mesi fa dall'imprenditore Luca Parnasi. Il coinvolgimento di Frongia è legato alla segnalazione, sollecitata dstesso Parnasi, di una persona destinata ad essere assunta in una società riconducibile all'imprenditore. Assunzione, poi, venuta meno perché nel giugno del 2018 sono scattati gli arresti per la vicenda dello stadio."Ho appreso di essere coinvolto nell'indagine 'Rinascimento' del 2017, per la quale non ho mai ricevuto alcuna comunicazione, elezione di domicilio o avviso di garanzia. A seguito di informazioni assunte presso la procura, il procedimento a mio carico trarrebbe origine dall'interrogatorio di Parnasi del 20 settembre ...

petergomezblog : Inchiesta Stadio Roma, l’assessore allo Sport Frongia indagato per corruzione: 'Avendo la certezza di non aver mai… - repubblica : ?? L'assessore allo Sport del Comune di Roma, #DanieleFrongia, è indagato dalla Procura di Roma per #corruzione nell… - Tommasolabate : +++Stadio Roma, l'assessore allo sport #Frongia indagato per corruzione+++. È il braccio destro di Virginia Raggi. -