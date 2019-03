L' appello di Medici Senza Frontiere | La Libia non è un porto sicuro Le condizioni

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) I dati dell'ultimo rapdisono allarmanti. Tra i 300 migranti rifugiati e bloccati nel centro di detenzione a Sabaa, Tripoli, almeno 100 di loro sono minori e più di 30 sono stati chiusi a chiave in uno spazio di 4,5 metri per 5, meno di un metro quadrato per persona,spazio per sdraiarsi elatrine.Un pasto ogni 2-3 giorni se fortunati, 4 se si è appena arrivati. MSF ribadisce con sicurezza: "Lanon è une il fatto che le politiche europee consentano di riportare le persone soccorse in mare in queste disumanedi detenzione, è del tutto immorale".Nel rapsi chiede alle autorità libiche e alla comunità internazionale di affrontare al più presto le inumane e pericoloseall'interno dei centri di detenzione libici.Nei centri di detenzione, dichiara ...

