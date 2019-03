La Vita in Diretta | Tiberio Timperi sbotta in diretta sul calo ascolti e un altro big

La Vita in Diretta - calo di ascolti? Tiberio Timperi : “È un programma molto seguito” : La Vita in Diretta ascolti, Tiberio Timperi: “È un programma molto seguito” La Vita in Diretta continua a non brillare in quanto a share nonostante alcuni nuovi accorgimenti e la ritrovata sintonia tra i due conduttori. Il talk show pomeridiano di Raiuno, condotto in questa edizione da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, sembra non convincere […] L'articolo La Vita in Diretta, calo di ascolti? Tiberio Timperi: “È un ...

La Vita in diretta : Francesca Fialdini va nel pallone sul caso Ragusa e Ben Affleck : Il fatto è avvenuto durante la puntata del 15 marzo de La vita in diretta. Francesca Fialdini (41 anni) conduttrice del noto programma Rai, è andata nel pallone ben due volte nel corso dello show. In effetti, la Fialdini in quell'occasione ha mostrato una certa disattenzione su due argomenti: il caso Roberto Ragusa e l'attore di Hollywood Ben Affleck. Quest'ultimo, lo ricordiamo, ha da poco ufficialmente detto addio al ruolo di Batman nelle ...

La Vita in diretta - dramma di Maria Teresa Ruta : "Io madre disastrosa". La confessione in lacrime sui figli : Venerdì 15 marzo Maria Teresa Ruta è stata ospite a La vita in diretta. Durante l'intervista nel salotto di Rai1, la Ruta non è riuscita a trattenere le lacrime. La vincitrice dell'ultima edizione di Pechino Express ha vissuto delle emozioni molto forti quando ha visto sullo schermo le foto dei figl

La Vita in Diretta - il ricordo del vip scomparso che commuove Maurizio Costanzo : da brividi : È straordinario il successo che ha avuto Alberto Angela con Meraviglie - La penisola dei tesori, in onda su Raiuno da martedì 12 marzo in prima serata. Dico "straordinario", in quanto non ricordo un programma di divulgazione culturale che in prima serata raggiunga un 19.25% di share con 4 milioni e

Detto Fatto - Giorgio Mastrota sorprende tutti in diretta : Vita stravolta a 54 anni : Giorgio Mastrota andrà presto all'altare con la compagna Floribeth. Lo ha annunciato oggi durante la sua ospitata a Detto Fatto di Bianca Guaccero. Il volto noto delle televendite lo aveva già annunciato un anno, ma ora il lieto evento sembra molto più vicino. Il conduttore dopo aver ammesso di esse

Vita in diretta - Milly Carlucci fa i nomi : i due nuovi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle : Milly Carlucci svela alla Vita in diretta altri due concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Nel salotto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi è arrivato l'annuncio della partecipazione di Milena Vukotic, attrice diventata immortale come moglie di Paolo Villaggio nella saga d

LIVE Sorteggi Europa League in DIRETTA : Napoli - da eVitare Chelsea ed Arsenal : Oggi, venerdì 15 marzo alle ore 13.00 conosceremo il tabellone dell’Europa League di calcio dai quarti alla finalissima: il Sorteggio si svolgerà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Sarà un Sorteggio libero, ovvero non ci saranno teste di serie e le squadre della stessa nazionalità potranno sfidarsi. Dopo gli accoppiamenti dei quarti verranno Sorteggiati gli incroci per la semifinale, infine sarà anche estratta la squadra ...

La Vita in diretta - Francesca Fialdini travolta dal bellone di Ballando con le stelle : Francesca Fialdini, nell’ultima puntata de La Vita in diretta è stata "travolta", per così dire, da uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Nello storico talk di Raiuno è arrivata Milly Carlucci per presentare al pubblico uno dei concorrenti della prossima isola dei f

La Vita in Diretta - Milly Carlucci svela altri due concorrenti di Ballando con le stelle : A La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, Milly Carlucci svela altri due concorrenti del fortunato dance show del sabato sera: Milena Vukotic, attrice amatissima sul piccolo e grande schermo, indimenticabile "consorte" del mitico ragionier Fantozzi,

La Vita in diretta - Patrizia Pellegrino sconvolgente : 'Ho bisogno una bottarella' - gelo in studio : A La Vita in diretta , il programma di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini , si parlava di medicinali: in Italia le cure sono un lusso per quattro milioni di persone, anche se gli anziani tendono ad ...

La Vita in diretta - Patrizia Pellegrino sconvolgente : "Ho bisogno una bottarella" - gelo in studio : A La Vita in diretta, il programma di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, si parlava di medicinali: in Italia le cure sono un lusso per quattro milioni di persone, anche se gli anziani tendono ad abusare dei medicinali. In studio era presente Patrizia Pellegrini, che ha stupito Timperi e il pubbli

LIVE Dinamo Mosca-CiVitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-3 - successo al tiebreak per la Lube! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

LIVE Dinamo Mosca-CiVitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-2 - si decide tutto al quinto set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

LIVE Dinamo Mosca-CiVitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-1 - la formazione russa passa in vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...