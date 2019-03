huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Umberto Eco è stato il più grande analista, nei suoi saggi e attraverso i suoi romanzi, delle bufale costruite ad arte per essere usate come strumento di lotta politica. O peggio, per giustificare la discriminazione e l'eliminazione di minoranze etniche o religiose.Nel suo romanzo "Il cimitero di Praga" svelava la trama ideata dalla polizia segreta dello zar di Russia per creare consenso attorno ai pogrom contro gli ebrei, basata sui "Protocolli dei Savi di Sion". Clamoroso falso storico, i "Protocolli" raccontano che un gruppo di potenti banchieri ebrei si sarebbe riunito nella cittadina svizzera di Sion per condividere un piano allo scopo di conquistare il mondo. È la "teoria del complotto" che funestamente ha fatto più strada, citata anche da Adolf Hitler e, più recentemente, da un senatore italiano. Ma non è certo l'unica.Oggi vanno per ...

_bufale_ : La tragica fake news della sostituzione etnica - Andreank_pro : RT @Curini: L’ho riletto 10 volte perchè non me ne capacitavo. Credevo fortemente in un fake, invece è tutto vero. Ma forse siamo in una mo… - Curini : L’ho riletto 10 volte perchè non me ne capacitavo. Credevo fortemente in un fake, invece è tutto vero. Ma forse sia… -