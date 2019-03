La Top 11 d' inverno della Serie A secondo Opta Fuori Juve e Roma | ma c' è un perchè

Maschere viso : la Top 5 dell'inverno per ogni tipologia di pelle : ... un gel trasparente che a contatto con l'acqua si trasforma in latte, Beonme rivoluziona il mondo delle Maschere purificanti non inserendo tra gli ingredienti l'argilla, forse il più utilizzato nei ...

Maschere viso : la Top 5 dell’inverno per ogni tipologia di pelle : Si sa, il freddo ed i continui sbalzi termici a cui siamo sottoposte in inverno non aiutano la nostra pelle, così come un’alimentazione scorretta, lo smog e lo stress quotidiano… La nostra pelle tra disidratazione, secchezza, brufoletti e punti neri sembra non riprendersi e sempre più spesso c’è bisogno di ricorrere a qualche coccola extra per la nostra skincare routine. Le Maschere viso, infatti, ci vengono in aiuto per ...