La statua del Thyrus sfregiata da vandali

Batwoman - la spettacolare statua in edizione limitata dell'eroina di Gotham : HD Sideshow Batwoman by Sideshow Nel mondo della TV , Batwoman è stata realizzata davvero molto simile alla sua controparte cartacea. La sua interprete è Ruby Rose e ha fatto il suo debutto nel ...

La storia della statua di Indro Montanelli imbrattata a Milano : Il movimento femminista Non Una Di Meno l'ha cosparsa di vernice lavabile per ricordare quando, durante l'invasione italiana dell'Etiopia, «comprò» una ragazzina eritrea di 12 anni

Pompei : rosario della statua della Vergine cade - ritrovato : NAPOLI, 2 MAR - E' stato ritrovato in una corona di fiori, omaggio dei Vigili del Fuoco, il rosario di pietra della statua della Madonna di Pompei scomparso per qualche ora. Si era sganciato, finendo ...

Misterioso codice su statua più antica del mondo - per esperti rappresenta 'demoni passati' : La scultura in legno più antica del mondo, ritrovata in Russia nel 1800, presenta un Misterioso codice antico. Secondo gli esperti questa statua però risale a un periodo in cui ancora non erano state concepite neanche le divinità, dunque i simboli su di essa potrebbero riferirsi a riti magici e antichi demoni del passato. Il codice Misterioso della statua vecchia di 11500 anni Secondo Mikhail Zhilin, ricercatore del Dipartimento di Archeologia ...

La statua del bacio di Times Square imbrattata col #Metoo in Florida : ... facendo riferimento all' hashtag lanciato dalle vittime di molestie e abusi sessuali nel mondo dello spettacolo. La polizia sta indagando per venirne a capo. La vernice spray è di colore rosso. I ...

Usa - vandalizzata la statua del bacio a Times Square dopo la morte del protagonista : I vandali hanno usato una vernice a spruzzo rossa per scrivere l'espressione creata nel 2006 dall'attivista del Bronx Tarana Burke e adottata dalle recenti campagne sulle molestie sessuali. La statua ...

L’uomo del giorno – Mark Bresciano - la ‘statua’ festeggia il compleanno : Mark Bresciano (Melbourne, 11 febbraio 1980) è un ex calciatore australiano, di ruolo centrocampista. Molti ricorderanno Mark Bresciano per l’esultanza particolare mostrata dopo ogni gol: il centrocampista, infatti, era solito bloccarsi alzando e ruotando leggermente la testa come a voler imitare una statua. Bresciano però è stato molto di più che una semplice esultanza. Di origini italiane e croate – il padre era potentino, la madre di ...

Date a noi italiani la statua della Thatcher : La statua di Margaret Thatcher ha compiuto una triste tournée in Gran Bretagna. Non la vuole nessuno. La Londra di Sadiq Khan ha rispedito Maggie al mittente. Non c'è posto per l'ex primo ministro ...

A Napoli torna a splendere l'imponente statua di Beethoven nel chiostro del Conservatorio di San Pietro a Majella : l'imponente statua di Ludwig van Beethoven torna a splendere nel chiostro grande del Conservatorio napoletano di San Pietro a Majella. La presentazione del restauro avverrà sabato 9 febbraio alle ore ...