La serie tv de La Torre Nera ha trovato il suo Roland Deschain

Pallanuoto femminile - serie A1 2019 : Catania torna in testa - Torre del Grifo retrocede : I posticipi della 15ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile riservano un verdetto aritmetico: retrocede Torre del Grifo . Non è una notizia inattesa, ma oggi arriva anche il conforto della matematica: le siciliano perdono 16-2 in casa del Padova e, anche qualora dovessero arrivare none a fine campionato, non potrebbero disputare i playout, essendo troppo lontano l’ottavo posto. La squadra patavina si assicura di arrivare almeno ...

Pallanuoto femminile - serie A1 2019 : Catania-Torre del Grifo 21-3. Nel derby etneo sei reti per Bianconi e van der Sloot : Una pura formalità in vista del turno preliminare dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: questa è stata in estrema sintesi la sfida di campionato appena disputata contro il Torre del Grifo per il Catania. Nel derby etneo la squadra prima in classifica ha dominato la scena vincendo per 21-3. Sei reti a testa per Bianconi e van der Sloot, poker per Garibotti: le vicecampionesse d’Italia dopo aver già chiuso il match nei primi otto ...