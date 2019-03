La scuola di Jacopo Gassman

vanityfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) «Maestri da adulto ne ho avuti diversi, ma se devo indicare chi è stato il Maestro della mia vita, non posso che citare quel signore là che si chiamava Vittorio».Dopo anni di allestimenti contemporanei, lavori in Italia e a Londra, per la prima voltan arriva al Piccolo Teatro.ha 38 anni ed è il più giovane dei quattro figli di «quel signore là», Vittorio. Contrariamente al padre, lui in scena non sale, preferisce dedicarsi alla regia. Quella che presenta al Piccolo Teatro Studio (dal 21 marzo al 18 aprile) è la messinscena del Ragazzo dell’ultimo banco, opera dello spagnolo Juan Mayorga. Da questo testo François Ozon trasse nel 2013 Nella casa. Ma, come dice, se il film virava più verso il «thriller erotico», lo spettacolo è invece «un gioco di scatole cinesi». Tanti i livelli di lettura, che alla presentazione lo stesso autore ama ...

