La scandalosa discarica stradale in viale P Togliatti 760

abitarearoma

(Di giovedì 21 marzo 2019) ...e che come sempre più spesso accade nei Municipi V-VI e VII non è sfuggita a Leo Marrani super attivo giornalista radiotelevisivo e Presidente del Pics una Onlus molto conosciuta e attiva nel mondo ...

PinascoDanilo : RT @RoccoTodero: @chiaberger Facciamo la discarica?no, inquina! Inceneriamo? No, inquina. Facciamo grande impianto trasformazione? Si, ma… - ascochita : RT @RoccoTodero: @chiaberger Facciamo la discarica?no, inquina! Inceneriamo? No, inquina. Facciamo grande impianto trasformazione? Si, ma… - jacopogiliberto : RT @RoccoTodero: @chiaberger Facciamo la discarica?no, inquina! Inceneriamo? No, inquina. Facciamo grande impianto trasformazione? Si, ma… -