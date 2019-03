La romantica scelta di Moraes | c’è l’Ucraina nel suo cuore | “Qui la mia famiglia ha

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) L’Ucraina, guidata dall’ex attaccante del Milan Andrij Shevchenko, ha fatto una gran figura in Nations League, venendo promossa in Lega A dopo il primo posto ottenuto nella seconda serie della competizione.A far discutere però, in positivo, ladell’attaccante Junior, brasiliano di nascita che ha deciso di giocare per la nazionale ucraina: “Questo è il paese in cui la miaha scelto di vivere sette anni fa. I nostri figli sono andati a scuola qui. Abbiamo avuto molte possibilità di lasciare il paese, ma ogni volta abbiamo deciso di rimanere perché siamo felici qui“. Ecco le parole del calciatore dello Shakhtar Donetsk, che solo qualche giorno fa ha ottenuto il passaporto ucraino.di sportivi, quella del trentunenne(che guida la classifica cannonieri del campionato ucraino con 16 reti in 22 partite): padre, ...

