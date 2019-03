La Roma lancia un account Twitter per la Nigeria

Milano in Champions : Inter e Milan più delle Romane. Lazio ago della bilancia : Due poltrone per quattro, con schermo piatto sulla Champions. Due posti che valgono almeno 15 milioni e mezzo di euro, mica spiccioli: è l'incasso minimo per l'entrata nei gruppi, poi c'è il guadagno ...

Roma - Ranieri lancia l’allarme dopo il ko con la Spal : “senza Champions - molti giocatori cambieranno aria” : L’allenatore della Roma ha commentato con amarezza il ko subito contro la Spal, paventando molti addii in caso di mancata qualificazione in Champions Situazione delicata in casa Roma, la sconfitta della Spal complica particolarmente la corsa verso la zona Champions dei giallorossi, incapaci di sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Inter. Filippo Rubin/LaPresse Un 2-1 difficile da digerire per Ranieri, che ha lanciato ...

Partito il 13° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina : Marchioro - Skoda Fabia R5 - e Romagna - Lancia Delta Integrale - al comando : Raggruppamento,, affiancato da Bettina Biasion, la figlia dell'indimenticato Miki, Campione del Mondo Rally con la Lancia negli anni ottanta. Seconda posizione provvisoria per la Ford Escort MK II di ...

Roma - Kluivert e il modulo che può rilanciarlo : Quando è stato sostituito, Ranieri lo ha accolto in panchina con un abbraccio, Anche caldo, visto il freddo che tirava all'Olimpico l'altra sera. Bella l'immagine, perché una coccola fa bene, specie ...

El Shaarawy e Schick lanciano la Roma (che chiude in dieci) Annullato gol all’Empoli : Giallorossi contati per gli infortuni e stanchi: l’attaccante in gol al 9’, poi un’autorete di Jesus e un palo di Pasqual spaventano il tecnico. Risolve lo slovacco. Rosso a Florenzi

Roma-Empoli 2-1 - nell'emergenza El Shaarawy e Schick lanciano Ranieri : Ansa, La Roma del nuovo corso Ranieri soffre, ma vince. Batte 2-1 l'Empoli nel posticipo della 27ª giornata nonostante l'emergenza infortuni e la stanchezza dopo il ko ai supplementari in Portogallo. ...

Roma-Empoli - formazioni ufficiali : Ranieri lancia Kluivert dall’inizio : ROMA EMPOLI formazioni ufficiali – Tutto pronto per il match dell’Olimpico Roma-Empoli, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Ranieri e Iachini. Fiorentina Lazio probabili formazioni Roma-Empoli, le scelte dei tecnici Nella Roma siamo all’anno zero. A Trigoria c’è stato il cambio: fuori Monchi, il fisioterapista, il medico […] L'articolo Roma-Empoli, formazioni ufficiali: Ranieri ...

Roma - si lancia sui binari del metro B e aspetta il treno. Ferito 55enne : Testimoni lo hanno visto lanciarsi sui binari e accucciarsi in attesa del treno della metro. Sarebbe un tentato suicidio quanto successo oggi stazione San Paolo della metro B. L'uomo, un italiano di ...

Il Var lancia il Porto ai quarti di Champions. La Roma deve arrendersi nei supplementari : La Roma tiene sul Porto e cresce nei supplementari sfiorando il gol con Dzeko ma alla fine viene penalizzata dalle decisioni del direttore di gara. Sconfitta che esclude i giallorossi dalla Champions ...

Primavera 1 - l'Inter batte la Juventus. Atalanta ok a Roma - Maldini rilancia il Milan : Big match, derby d'Italia e snodi chiave per la lotta al vertice e per la salvezza. È stata una 21ª giornata campale per il campionato Primavera 1, iniziata con l'anticipo di ieri che ha regalato la ...

Roma - lancia sasso contro bus pieno di gente : Roma, 1 mar. (AdnKronos) - Ha lanciato un grosso sasso contro l'autobus 778 dell'Atac in transito su via Ciro il Grande, all'Eur. Un uomo di 53 anni, originario di Reggio Calabria ma residente a Roma, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per danneggiamento. Senza

Roma : Raggi e De Vito lanciano consulta 2030-2050 : Roma – Promuovere una visione di Roma nei prossimi decenni. Creare e consolidare una rete di collaborazione fattiva tra istituzioni e tessuto sociale, culturale, economico e produttivo della citta’. Immaginare progetti concreti e condivisi per disegnare una Capitale sostenibile e innovativa Sono questi gli obiettivi principali di #FabbricaRoma 2030-2050, l’iniziativa lanciata dal Campidoglio per avviare un confronto con le ...