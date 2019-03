La procura indaga anche Frongia - l'ultimo dei "magnifici quattro" : Era l’unico dei “quattro amici al bar” che non aveva mai avuto guai con le procure, ma adesso Daniele Frongia non potrà più farne vanto. Perché dopo Raffaele Marra e Salvatore Romeo, che insieme a lui partecipavano alla chat riserervata di Telegram con la sindaca Virginia Raggi, l’ultima grana che c

La procura indaga per corruzione anche Frongia - l'ultimo dei "magnifici quattro" : Era l’unico dei “quattro amici al bar” che non aveva mai avuto guai con le procure, ma adesso Daniele Frongia non potrà più farne vanto. Perché dopo Raffaele Marra e Salvatore Romeo, che insieme a lui partecipavano alla chat riserervata di Telegram con la sindaca Virginia Raggi, l’ultima grana che c

Mare Jonio - indagato comandante. La procura conferma il sequestro : Salvini lo definisce un "risultato storico". La procura di Agrigento ha sequestrato la Mare Jonio, la nave della piattaforma di associazioni Mediterranea Saving Humans. La decisione della procura arriva dopo il blitz della Guardia di Finanza, il sequestro probatorio e lo sbarco dei 48 migranti nel porto di Lampedusa. La procura ha inoltre iscritto nel registro degli indagati Pietro Marrone, il comandante della nave. "Abbiamo appreso della ...

Sci di fondo - sono 21 gli atleti indagati dalla procura di Monaco dopo lo scandalo doping di Seefeld : Secondo quanto riferito dal Procuratore Graeber, sono 21 gli atleti indagati dalla Procura dopo lo scandalo doping sono 21 atleti di 8 paesi su cui la Procura di Monaco di Baviera sta indagando in relazione allo scandalo doping ematico emerso qualche settimana fa in Germania, durante i Mondiali di sci di fondo a Seefeld, secondo quanto riferito dal Procuratore Kai Graeber. L’inchiesta, che gira attorno a un medico tedesco arrestato a ...

Migranti - indagato il comandante della nave Mare Jonio. La procura convalida il sequestro : Il comandante della nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, Pietro Marrone, è stato iscritto nel registro degli indagati. A procedere all’iscrizione sono stati il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli che si trovano a Lampedusa e che stanno coordinando l’inchiesta – aperta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – sullo sbarco dei 49 Migranti soccorsi dalla nave. Nelle prossime ...

Mare Jonio - voce inquietante dalla procura : perché potrebbero indagare ancora Matteo Salvini : Un'altra indagine contro Matteo Salvini subito dopo che il Senato ha bocciato la richiesta di rinvio a giudizio sul caso Diciotti? Le voci corrono, l'indiscrezione trapela dalla procura. Si parla della vicenda della Mare Jonio, la ong sequestrata al porto di Lampedusa dopo aver soccorso immigrati in

Migranti soccorsi da nave Ong - la procura indaga per favoreggiamento : La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla vicenda della nave Mare Jonio con 48 Migranti a ...

Mare Jonio entra in porto a Lampedusa La procura indaga per favoreggiamento : Per Salvini i membri della ong "sono da arresto". I libici: "Hanno agito scorrettamente". Il sindaco di Lampedusa: "Perché le piccole barche con clandestini sì e loro no?"

Migranti - Mare Jonio. Salvini : "E' traffico di esseri umani" - la procura indaga per favoreggiamento : Zingaretti, sceneggiata dei forti con i deboli "In assenza totale di politica esterae sull'immigrazione, stiamo assistendo all'ennesima tragica sceneggiata contro gli esseri umani da parte di chi si ...

